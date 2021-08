Le Sherbrookois Justin Robidas nommé capitaine des Foreurs de Val-d’Or 

L’attaquant est un ancien joueur des Cantonniers de Magog. Il s’est joint aux Foreurs de Val-d’Or en 2019, après avoir été sélectionné deuxième dès le premier tour. En 2020, il a été nommé capitaine adjoint de l’équipe.

Je suis très content. Depuis que cette équipe-là m’a repêché en 2019, elle me tient à cœur, et c’est un honneur pour moi de pouvoir la représenter aujourd’hui , se réjouit-il.

Il voit déjà grand pour son équipe cette saison.

L’an passé, on a eu une grosse année, on est allés pas mal jusqu’au bout, on a fait beaucoup d’échanges pour essayer de gagner les grands honneurs, et malheureusement, on a perdu en finale de la Coupe du Président, donc c’était un peu une déception pour nous autres. Cette année, on a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais en même temps, on a de nouveaux joueurs qui sont prêts à remplir des postes. On veut être compétitifs, et on veut essayer de gagner le plus de matchs possible , souligne-t-il.

En tant que groupe, on croit en nous autres, et on est prêts à affronter ce nouveau défi. Une citation de :Justin Robidas, capitaine des Foreurs de Val-d’Or

Le joueur de 18 ans a également été repêché par les Hurricanes de la Caroline en cinquième ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey en juillet. Sa nouvelle fonction de capitaine est une autre étape importante de sa carrière de hockeyeur. C’est sûr que c’est quelque chose qui va pouvoir s’ajouter à mon bagage pour le futur , remarque-t-il.

Justin Robidas succède à Jakob Pelletier, qui a été capitaine pendant la saison 2020-2021. J’ai appris beaucoup l’an passé avec notre capitaine Jakob Pelletier, il m’a beaucoup aidé à comprendre tout ça , conclut le nouveau capitaine.