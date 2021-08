L’absence de conférences de presse de la santé publique suscite des questions

Dans une lettre signée par le député conservateur sortant Michael Barrett, le parti allègue que cette décision viole la Convention de transition, qui stipule que les fonctionnaires devraient continuer d’accomplir leur rôle durant des élections et ne prendre aucune décision pouvant influencer la campagne.

Toute ingérence politique demandant à l’ASPC de changer ses procédures d’information, pour tenir compte de la 44e élection générale, nécessite une enquête immédiate , a écrit M. Barrett à Janice Charette, greffière par intérim du Conseil privé.

Un tel comportement viole la Convention de transition et, surtout, cause une ingérence dans une fonction cruciale de santé publique en pleine pandémie. De plus, Justin Trudeau avait tort de présumer qu’il pouvait remplacer l’ASPC en tant que source de "breffages sur la santé" tandis qu’il mène une campagne partisane.

L’ASPC n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC au sujet de cette lettre, mais dans une déclaration publiée mercredi, l’Agence affirme que son administratrice en chef, la Dre Theresa Tam, continuerait d’informer les Canadiens au moyen de communiqués hebdomadaires.

Comme la Dre Tam le mentionne dans sa déclaration de ce matin, "avec des mises à jour moins fréquentes les week-ends et la compilation de données nationales durant la semaine, je publierai mes communiqués chaque vendredi au cours des prochaines semaines" , écrit l’ASPC. Si des conférences de presse devenaient nécessaires, elles seront organisées comme il se doit.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a indiqué qu’il était préoccupé par la décision de cesser les conférences de presse, qu’il aimerait voir reprendre.

Avec le retour à l’école, la fin de l’été et la hausse du nombre de cas de COVID-19, les gens d’un bout à l’autre du pays sont inquiets avec raison et cherchent à obtenir la meilleure information possible , a-t-il dit dans une déclaration.

L’Agence de la santé publique du Canada est la mieux placée pour fournir cette information de façon non partisane et non politique. Ces séances d’information sont aussi importantes maintenant qu’elles ne l’ont jamais été.

Une vérification effectuée par CBC montre qu’aux États-Unis, les séances d’information se sont poursuivies même après l’investiture du républicain Donald Trump, l’an dernier. Le directeur national de la santé publique, le Dr Anthony Fauci, a donné des dizaines d’entrevues entre la fête du Travail et le jour de l’élection présidentielle, le 3 novembre, finalement remportée par le démocrate Joe Biden.

La Convention de transition

Un porte-parole du Parti libéral, Thierry Bélair, a rappelé des commentaires faits par Justin Trudeau, mercredi.

L’Agence de la santé publique du Canada prend ses décisions sur la meilleure façon de communiquer avec les Canadiens dans diverses situations, et elle continuera à s’assurer que les Canadiens obtiennent l’information nécessaire à leur sécurité.

La lettre de Michael Barrett coïncide avec une hausse constante des cas de COVID-19 au pays. L’ASPC a rapporté 3367 cas au Canada jeudi. Deux provinces, la Colombie-Britannique et le Manitoba, ont ramené l’obligation du port du masque pour tenter de freiner la propagation du coronavirus.

Il s’agit de la deuxième fois que le candidat conservateur demande au Conseil privé d’enquêter sur une violation possible de la Convention de transition. Le 17 août dernier, M. Barrett avait demandé à Mme Charrette de vérifier pourquoi la politique gouvernementale sur la vaccination obligatoire avait été retirée d’un site gouvernemental.

Les politiques sur la vaccination sont un sujet de discussion dans ces élections , avait-il écrit. En y regardant de plus près, la politique mise de l’avant par le gouvernement libéral est identique à celle du Parti conservateur du Canada malgré les critiques injustifiées du Parti libéral du Canada à l’endroit de notre politique. Quand des membres des médias ont souligné cette ressemblance, l’énoncé de la politique a été retiré du site accessible au public de la dirigeante principale des ressources humaines.

Avec les informations d'Elizabeth Thompson et John Paul Tasker, de CBC News