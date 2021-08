Netflix teste deux jeux vidéo se déroulant dans l’univers de Stranger Things

Les personnes abonnées à la plateforme peuvent désormais jouer à deux jeux : Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3.

On en est encore au tout début des essais et on va travailler fort pour offrir la meilleure expérience possible au cours des prochains mois, notamment avec notre approche du jeu vidéo qui prône l’absence de publicités et d’achats intégrés , a fait savoir un porte-parole de Netflix.

L’entreprise n’a pas indiqué à quel moment elle comptait élargir les tests au sein d’autres pays, mais a précisé que ce serait dans les prochains mois .

En juillet dernier, Netflix avait révélé avoir recruté un responsable du développement de jeux vidéo. Aux prises avec un début de saturation de son marché, la plateforme avait alors signalé son intention de se diversifier en participant au marché vidéoludique en forte croissance.