Le 11 Septembre raconté par Anne-Marie Dussault et Marc Laurendeau dans leur balado

La deuxième saison du balado Pour l’avoir vécu est sortie ce jeudi sur Radio-Canada Ohdio . Dans ces sept épisodes, les journalistes Anne-Marie Dussault et Marc Laurendeau reviennent sur le 11 septembre 2001, vingt ans après ces attentats qui ont coûté la vie à près de 3 000 personnes et qui ont marqué la véritable entrée du monde dans le 21 e siècle.

Il y a toute une génération depuis 20 ans qui ne connaît pas le 11 septembre [et] l’importance de cet événement dans l’histoire du monde , a expliqué Anne-Marie Dussault en entrevue, jeudi, avec Alec Castonguay,à Midi info.

Le 11 septembre est l’événement terroriste qui a fait le plus de morts d’un seul coup , a-t-elle ajouté.

Un balado riche en archives sonores

Le mardi 11 septembre 2011 à 8 h 46, quand le premier avion s’est fracassé contre la tour Nord du World Trade Center, Marc Laurendeau, à l’époque journaliste responsable de la revue de presse pour l’émission de radio C’est bien meilleur le matin, était en studio aux côtés de l’animateur René Homier-Roy. C’est lui qui a signalé aux auditeurs et aux auditrices qu’un avion s’était écrasé à New York.

Cheffe d’antenne à Québec, Anne-Marie Dussault anime à l’époque l’émission Droit de parole. Avec son équipe, elle suit les images en direct à la télévision comme des milliards de gens sur la planète.

Dans leur balado, Anne-Marie Dussault et Marc Laurendeau commencent par raconter les événements de cette tragique journée.

Leurs mots se mêlent à des archives sonores faisant entendre entre autres les messages téléphoniques laissés à leur conjoint ou conjointe par des personnes coincées dans les tours jumelles ou dans les avions détournés par les pirates de l’air, les échanges entre une hôtesse de l’air d’un de ces avions et ses collègues au sol ou encore les dernières paroles d’un pompier cherchant à sauver des vies dans l’une des tours en feu avant qu’elle ne s’effondre.

C’était important de revivre le choc collectivement parce qu’il faut avoir ce rapport au terrorisme et aussi connaître cette menace , a déclaré Anne-Marie Dussault.

Autre extrait sonore glaçant : le bruit des corps de personnes ayant préféré se jeter dans le vide plutôt que d’attendre la mort s’écrasant sur les verrières situées au pied des tours.

Le bruit était tellement fort, et d’autant plus fort et douloureux quand on sait que chacun de ces sons était celui d’une vie qui s’éteint , raconte Anne-Marie Dussault dans le premier épisode.

Des conséquences jusqu’à nos jours

Dans les épisodes suivants, Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault s’attardent sur la préparation des attentats, sur les raisons qui ont poussé Oussama ben Laden et Al-Qaïda à s’attaquer aux États-Unis, l’islam radical, mais aussi sur l’impérialisme américain, les guerres lancées par la suite en Afghanistan ainsi qu’en Irak et les mensonges fabriqués par le gouvernement américain.

La riposte a été beaucoup plus coûteuse [en vies humaines] dans le fond que l’événement original , a souligné la journaliste.

Le hasard fait que la deuxième saison de Pour l’avoir vécu est mise en ligne le jour où un double attentat terroriste est survenu dans la capitale afghane Kaboul, plongée dans le chaos depuis que les talibans ont repris le pouvoir.

C’est une journée où on rend disponible un document, une réflexion, une analyse et c’est absolument dramatique ce que l’on vit , a dit Anne-Marie Dussault.

En ayant accès à ce document, je pense qu’on peut avoir les clés pour comprendre que ce qui se passe maintenant est juste un nouveau choc, que c’est un nouveau cycle historique qui va commencer maintenant avec la soi-disante fin de cette guerre éternelle en Afghanistan.

Dans son balado, le couple de journalistes vedettes se questionne sur l’action des États-Unis pendant ces deux dernières décennies. Est-ce qu’on avait vraiment compris ce qu’il fallait faire pour éradiquer le terrorisme? , s’est interrogée Anne-Marie Dussault à Midi info.

Le docuréalité Le 11 septembre et moi et une docusérie de Spike Lee

À l’approche du 20e anniversaire, d’autres émissions sont proposées au public. Le 11 septembre et moi sera mis en ligne sur telequebec.tv le 1er septembre.

Animé par Nicolas Ouellet, ce docuvariété s’intéressera aux conséquences que cette attaque terroriste a eues sur six artistes : l’humoriste Mehdi Bousaidan, le rappeur de Loco Locass Chafiik, la poète et slameuse Elkahna Talbi , le danseur Rahmane Belkebiche ainsi que les autrices-compositrices-interprètes Safia Nolin et Ines Talbi.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

De son côté, le cinéaste Spike Lee a réalisé NYC Epicenters 9/11 –> 2021½, une série documentaire de quatre épisodes de huit heures consacrée à New York et aux traumatismes qu’elle a vécus en 20 ans : les attentats du 11 septembre 2001, mais aussi la pandémie de COVID-19 et les violences contre les personnes noires contre lesquelles s’est élevé le mouvement Black Lives Matter.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le dernier épisode de cette série documentaire sera diffusé le 11 septembre sur HBO. Spike Lee a procédé à un nouveau montage de cet épisode après avoir été très critiqué pour y avoir donné la parole à des adeptes de la théorie du complot selon laquelle les tours du World Trade Center ont été détruites par le biais d'une démolition contrôlée, et non par les avions détournés pour s'écraser sur les bâtiments.