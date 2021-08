Le syndicat des ambulanciers dénonce une pénurie de personnel en région rurale

Selon le président de l’Association des professionnels de la santé du Manitoba (MAHCP), Bob Moroz, toutes les régions sanitaires à l’extérieur de Winnipeg sont concernées. Il ajoute que les régions sanitaires du Nord et d’Entre-les-Lacs et de l’Est sont les plus durement touchées.

Selon lui, entre 20 % et 30 % des quarts de travail ne sont pas comblés dans la région d’Entre-les-Lacs et de l’Est. Dans la région sanitaire de Prairie Mountain, 33 % des postes d’ambulancier paramédical sont vacants.

Les ambulanciers doivent parfois se déplacer pendant 3 heures pour effectuer une intervention, affirme M. Moroz.

Le manque de place dans les hôpitaux de Winnipeg aggrave le problème, ajoute-t-il. Les ambulances sont occupées pendant des heures à transférer des patients entre les établissements pour libérer des lits.

L’équipe est alors hors service, car elle effectue un transfert, une chose qui survient souvent pendant la nuit , explique Bob Moroz.

Les ambulanciers paramédicaux sont alors obligés à faire des heures supplémentaires intolérables, selon le syndicat. Plusieurs quittent les régions rurales pour aller à Winnipeg, où ils seront mieux payés et d'autres abandonnent carrément la profession.

Le contrat avec les ambulanciers paramédicaux représentés par la MAHCPAssociation des professionnels de la santé du Manitoba a expiré en 2018. Des négociations pour une nouvelle entente devraient commencer à l'automne.

La MAHCPAssociation des professionnels de la santé du Manitoba représente plus de 6500 travailleurs à travers la province, dont 800 ambulanciers paramédicaux en région rurale.

Avec les informations de Julien Sahuquillo