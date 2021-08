Le milieu de la culture en Saskatchewan étale ses priorités pour l’élection

C’est le cas notamment de la présidente du Conseil culturel fransaskois (CCF), Anne Brochu Lambert, qui déplore un manque de propositions des partis en lien avec la culture.

Selon elle, les crises internationales et la pandémie prennent tellement de place dans les débats que les arts et la culture peinent à se frayer un chemin sur le devant de la scène.

Pourtant, selon la présidente du CCFConseil culturel fransaskois , ce secteur contribue considérablement à la richesse du pays. C’est un vrai moteur économique, mais les politiciens et les gouvernements semblent avoir de la difficulté à comprendre comment ces rouages s’imbriquent dans une santé économique , assure-t-elle.

Mme Brochu Lambert souligne toutefois que le milieu culturel a été affaibli par la pandémie.

C’est le secteur le plus durement touché, et c'est probablement celui qui va se relever en dernier. Une citation de :Anne Brochu Lambert, présidente du Conseil culturel fransaskois

Un plan de relance

Dans ce contexte sanitaire et dans le cadre des élections fédérales, le CCFConseil culturel fransaskois réclame donc un plan de relance en trois axes.

Un soutien aux artistes et aux travailleurs culturels, avec notamment des subventions salariales pendant la pandémie, ainsi qu’une réforme de l'assurance-emploi après la crise sanitaire.

Une loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), pour permettre aux contenus canadiens d'avoir de la visibilité sur les plateformes numériques, et aux artistes d'être rémunérés.

La modernisation de la loi sur les langues officielles, et un engagement ferme de la part de tous les partis, afin que la loi puisse faire « le lien essentiel entre la culture et la langue ».

Selon Mme Lambert, ces recommandations visent à assurer la viabilité du secteur culturel dans les communautés minoritaires.

Les arts et la culture c’est la qualité de vie, c’est ce qui contribue à notre identité c'est ce qui concrétise un projet de société , souligne-t-elle.

Francophones en milieu minoritaire

Selon le Conseil culturel fransaskois, l'enjeu est double pour les francophones en milieu minoritaire.

Il faut s'assurer qu’il y ait des organismes pour épauler la création artistique et pour la diffuser , et il faut en même temps que les gens aient envie de consommer ces arts et cette culture en français . Parce que ça correspond à notre bagage culturel et à notre identité , explique Anne Brochu Lambert.

Les partis doivent prendre des engagements non seulement pour la santé économique des arts et de la culture, mais aussi pour les besoins très pointus d’une communauté minoritaire , ajoute-t-elle.

En ce qui concerne la Saskatchewan Arts Alliance, sa principale préoccupation est le retour de l’activité culturelle, touchée de plein fouet par la crise sanitaire.

La contribution au PIB des spectacles artistiques est en baisse de 60 % depuis le premier trimestre de 2019, et les emplois sont aussi en baisse de 50 % dans ce secteur , affirme le vice-président de l’organisme, Daniel Parr.

Il espère que le prochain gouvernement fédéral, peu importe le parti qui le forme, maintiendra son financement pour les arts et les artistes.

Chaque parti a son approche , souligne Daniel Parr, qui ajoute toutefois qu’aucun programme des partis fédéraux au sujet des arts et de culture n’est particulièrement convaincant.

Avec les informations de Raphaële Frigon