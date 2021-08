Dans les deux cas, c’est la stratégie qui semble la plus payante pour chacun des chefs. Reste à voir quelle approche est la plus payante pour le Québec.

François Legault a déroulé sa liste de demandes pour les partis fédéraux. Il a du même coup manifesté une réticence envers les partis trop centralisateurs , en nommant spécifiquement les libéraux et les néo-démocrates. Mais il demande aux Québécois de choisir eux-mêmes.

Il semble que son objectif final ne soit pas nécessairement de vouloir influencer le résultat des élections, mais plutôt de se donner une bonne position de négociation, quel que soit le vainqueur. Et de se donner un cheval de bataille quand il ira lui-même aux urnes l’automne prochain.

La séduction conservatrice

Avant même que le premier ministre du Québec ne fasse sa liste d’épicerie électorale, les conservateurs avaient déjà annoncé leur contrat avec le Québec , qui répondait à l’avance aux demandes du gouvernement caquiste.

Augmentation des transferts en santé. Plus de pouvoir en immigration. La loi 101 appliquée aux entreprises fédérales. Déclaration de revenus unique. Ne pas intervenir en cour contre la Loi sur la laïcité de l’État. Financer 40 % du projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Toutes les cases sont cochées.

Erin O’Toole promet un fédéralisme de partenariat et de mettre fin au paternalisme d’Ottawa dans ses relations avec les provinces. Une position qui n’est pas sans rappeler celle que Stephen Harper avait prise lors des élections de 2006. Il avait formé un gouvernement minoritaire et fait une percée de 10 sièges au Québec.

Mais le diable est dans les détails.

En santé, le chef conservateur promet une fraction des sommes demandées par Québec. Erin O’Toole refuse également de dire s’il respecterait les ententes Québec-Ottawa signées au cours des derniers mois, comme celle sur l’électrification des transports, la main-d’oeuvre, le logement et les 6 milliards de dollars pour les services de garde, versés sans condition par Ottawa.

L’inquiétude semble assez préoccupante pour que François Legault prenne la peine de glisser qu’il s’attend à ce qu’un potentiel gouvernement O’Toole respecte la signature du gouvernement précédent. La confiance, en amitié, c’est important.

François Legault a détaillé sa « liste d'épicerie » à l'intention des partis fédéraux, jeudi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L’approche discrète libérale

Le mot d’ordre dans le camp libéral semble être de ne pas trop brasser la cage. Les libéraux ont investi beaucoup d’effort (et d’argent!) au printemps dernier pour se rapprocher du gouvernement caquiste et réchauffer les relations. Il serait contre-productif pour eux de sortir le carquois et les flèches.

En présentant ses demandes, François Legault dénonce l’ingérence des libéraux dans les champs de compétences provinciales. Mais quelques minutes plus tard, il se félicite de la multitude d’ententes signées récemment avec Ottawa, sur le logement, la main-d'œuvre, l’électrification des transports, Internet haute vitesse et les garderies, avec des sommes qui ont été versées sans condition , martèle le premier ministre.

Ce qui fait sûrement sourire les libéraux en coulisse, pour qui ces ententes asymétriques sont une forme de décentralisation.

L’équipe libérale est probablement soulagée que, dans son point de presse, François Legault n'ait pas trop mis l’accent sur les questions identitaires, comme la Loi sur la laïcité de l’État, ou sur son test des valeurs pour les nouveaux arrivants, comme en 2019. Un terrain miné qui pourrait nuire à Justin Trudeau.

Bref, tant dans sa relation avec Justin Trudeau qu’avec Erin O’Toole, le premier ministre du Québec semble vouloir faire preuve de retenue et de prudence. Pourquoi se mettre à dos la personne avec qui il faudra négocier après le scrutin en cours?