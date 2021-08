Des Sherbrookois s’inquiètent pour leurs proches en Afghanistan

L'opération d'évacuation de citoyens canadiens et d'Afghans menée par l'armée canadienne à l'aéroport de Kaboul s’est en effet officiellement terminée jeudi. La situation désole le directeur de l'Association éducative transculturelle à Sherbrooke Shah Ismatullah Habibi, dont le téléphone ne cesse de sonner. Ce Sherbrookois reçoit, jour et nuit, des appels à l'aide d'Afghans et de résidents canadiens en détresse.

Il y a des personnes qui m’ont envoyé des vidéos, qui me disent "ça ne me laisse aucun espoir, ça fait sept jours que je cours, je vais me brûler vivant avec mes enfants", explique-t-il avec tristesse. Qui est prêt à brûler son fils de trois, quatre ans avec sa femme et lui-même? C’est qu’ils savent que de toute façon, les talibans vont les tuer.

Je n’ai jamais pleuré dans ma vie. Aujourd’hui j’ai pleuré, parce que je ne pouvais pas soutenir ces gens. Une citation de :Shah Ismatullah Habibi

Aux yeux de plusieurs membres de la communauté afghane de Sherbrooke, la fin de l'opération d'évacuation du Canada en Afghanistan n'a pas de sens.

C’était notre seul espoir, que le gouvernement du Canada ou du Québec va nous aider dans nos démarches et soutenir le peuple afghan , déplore Sahar Asefi, qui fait partie du comité organisateur d’une marche de solidarité pour l’Afghanistan prévue dimanche au Marché de la gare de Sherbrooke.

On ne dort plus. C’est tellement difficile d’avaler la nourriture. On se sent très très stressés, très tristes pour notre famille qui est encore en Afghanistan. Une citation de :Sahar Asefi, membre du comité organisateur d’une marche de solidarité pour l’Afghanistan

On leur a donné l’espoir de vivre en tranquillité. [...] Tout d’un coup, cet espoir est fini et n’est plus là , ajoute le Sherbrookois Habib Akbari, qui demande des actions concrètes du gouvernement.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a affirmé jeudi que le Canada s’engageait à rapatrier tous les Canadiens et les Afghans vulnérables d’Afghanistan. Ce sont 3700 personnes qui ont pu être évacuées du pays par le Canada jusqu’à maintenant.

Avec les informations de Pierrick Pichette