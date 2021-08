Tramway dans l'ouest de Gatineau : Myriam Nadeau interpelle les partis fédéraux

Lors de la rencontre mensuelle du conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais , jeudi en fin de journée, Mme Nadeau a demandé un engagement clair des différents candidats.

Je profite de l’occasion pour réitérer l’importance du projet de transport collectif structurant dans l’ouest de Gatineau pour lequel nous sommes toujours en attente d’une confirmation en lien avec la contribution financière du gouvernement fédéral. J’en profite pour interpeller l’ensemble des chefs des partis fédéraux à s’engager dans le financement de ce projet, peu importe l'issue du scrutin du 20 septembre prochain , a déclaré Mme Nadeau.

Ce projet est primordial pour Gatineau, pour la région d’Ottawa et Gatineau et aussi, pour l’atteinte des cibles [de réduction des émissions] de gaz à effet de serre des gouvernements. Une citation de :Myriam Nadeau, présidente de la STO

Le projet de boucle de tramway prévoit relier Aylmer au centre-ville d’Ottawa en passant par le centre-ville de Gatineau, dans le secteur Hull. Le coût des travaux est évalué entre 3 et 4 milliards $, selon les dernières estimations. La construction du circuit pourrait s’étaler sur un horizon de 8 à 10 ans, pour une entrée en fonction d’ici 2031.

Le gouvernement du Québec a déjà confirmé sa participation à hauteur de 60 % au financement du projet.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, n’a fourni qu’un accord de principe. Il a cependant participé à la création d’un bureau de projet.

Bien honnêtement, on espérait une annonce du fédéral avant le déclenchement d’une élection. On aurait préféré une annonce de gouvernement, plutôt qu’une annonce électorale. Mais à ce stade-ci, on va toutes prendre les annonces électorales, et on en veut de tous les partis pour ce projet-là qui est excessivement important pour la région , a déclaré la présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais et conseillère du district de Pointe-Gatineau.

Le député fédéral libéral sortant dans Hull-Aylmer, et candidat à la réélection, Greg Fergus, a indiqué en début de semaine que le projet de tramway dans l’ouest de Gatineau figurait parmi ses priorités.

Du côté des conservateurs, le candidat dans la circonscription de Pontiac et porte-parole du Parti conservateur du Canada parti en Outaouais, Michel Gauthier, a dit souhaiter qu’en cas de victoire de son parti, le gouvernement définisse clairement sa participation financière dans le projet de tramway dans l’ouest de Gatineau.

Par ailleurs, jeudi, le conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais a approuvé la nomination de deux postes au sein du Bureau de projet du système de transport collectif structurant vers l’ouest - projet de tramway - soit un poste de direction à la conception de l’infrastructure de surface et un poste de direction au système de transport.

Retour à l’horaire d’automne

Au cours de cette rencontre du conseil d’administration, la présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais a dressé un bilan de la saison estivale parlant d’une période marquée par une reprise graduelle .

Pour le mois de juillet 2021, l’achalandage représentait 35 % de celui enregistré à pareille date en 2019, avant la pandémie. La STOSociété de transport de l'Outaouais a comptabilisé en moyenne 23 000 déplacements quotidiens pour le mois dernier.

Dès le 30 août prochain, la STOSociété de transport de l'Outaouais mettra en vigueur son horaire d’automne qui prévoit un niveau de service représentant 96 % de celui offert à l'automne 2019. Certains changements sont prévus, notamment sur les lignes 40, 50, 52 et 55.

Bien que la clientèle étudiante sera de retour sur le circuit et que l'achalandage reprend graduellement, la STOSociété de transport de l'Outaouais attend toujours les directives du gouvernement fédéral pour le retour au travail des milliers de fonctionnaires du centre-ville de Gatineau et de la capitale fédérale, qui représentent une importante proportion de la clientèle.