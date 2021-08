À Vancouver, une réfugiée afghane espère plus de mobilisation de la part du Canada

Une réfugiée afghane de Vancouver, victime de violences dans son pays, demande plus de mobilisation de la part du Canada afin d'aider ses proches et la population afghane.

C’est l'histoire personnelle et difficile de Shakila Zareen.

La Vancouvéroise de 25 ans en avait 16 lorsque son beau-frère l’a forcée à marier un homme beaucoup plus âgé en Afghanistan. Son mari, lié aux talibans, l’a battue et l’a violée dès sa nuit de mariage et pendant les mois qui ont suivi.

En 2013, elle s’est plainte à la police afghane, et lorsque son mari l’a su, il lui a tiré dessus, en plein visage. Pour ce crime, Shakila Zareen affirme qu'il a purgé quatre mois de prison.

En 2018, elle a immigré au Canada en tant que réfugiée.

Inquiète pour ses proches

Elle qualifie son expérience de traumatisante, mais le sentiment d’impuissance qu’elle vit en ce moment est pire à ses yeux. Sa famille est coincée en Afghanistan, où les talibans ont repris le contrôle du pays.

Elle supplie le gouvernement canadien d’aider sa famille et les nombreuses autres personnes afghanes qui se sont cachées depuis la chute du gouvernement afghan.

Tous les discours que j’ai prononcés contre les talibans, ma condamnation de leurs actions dans l’espace public, mettent en grave danger ma famille maintenant , dit-elle.

Tous les jours, à tous les moments, je tremble, craignant que les talibans ne capture ma famille et ne les tue.

Mme Zareen fait partie des nombreux Afghans présents au Canada qui réclament de l’aide et qui observent avec anxiété l’intensification de la crise dans leur pays d’origine.

Le Canada a accepté la demande d'asile de Shakila Zareen. Les États-Unis avaient initialement accepté eux-aussi une demande similaire, mais ont renversé leur décision après l'entrée au pouvoir de Donald Trump. Photo : Radio-Canada

Le Canada a annoncé jeudi que son opération d'évacuation de citoyens canadiens et d'Afghans vulnérables menée ces derniers jours par l'armée canadienne à l'aéroport de Kaboul est officiellement terminée.

Le ministère de la Défense nationale dit avoir réussi à évacuer jusqu'ici plus de 3 700 personnes de Kaboul.

Mme Zareen aimerait que le Canada reprenne sa mission d’évacuation.

La peur et l’impuissance

Lorsqu’elle se remettait de ses blessures au visage, Shakila Zareen a reçu des menaces de mort. Elle a demandé de l’aide d’autres pays. Les États-Unis et la Suède n’ont pas pu l’aider, mais le Canada a accepté sa demande d’asile.

Elle a déménagé à Vancouver avec sa mère et sa sœur en 2018 mais trois de ses frères et sœurs ainsi que d’autres membres de sa famille habitent toujours en Afghanistan.

Mme Zareen a milité pour les droits des femmes et de la personne et a ouvertement critiqué le régime taliban. Elle a plus de 30 000 abonnés sur le réseau social TikTok et se dit terrifiée que ses paroles aient mis en danger sa famille en Afghanistan.

Son frère a d’ailleurs servi au sein de l’Armée nationale afghane. Elle dit qu’il a déjà reçu un message des talibans disant, si on vous attrape, on vous tue.

On ne peut dormir la nuit. On ne peut se détendre, on n’est jamais calme , dit-elle.

En l'espace de quatre mois après l’annonce du président Biden au sujet du retrait des forces armées américaines de l’Afghanistan, les talibans ont pris contrôle de la majorité du pays, s'emparant de la capitale le 15 août.

Jeudi, un double attentat-suicide a eu lieu au milieu d'une foule d’Afghans qui se ruaient vers l’aéroport de Kaboul. Au moins 60 Afghans et 13 membres des forces armées américaines ont été tués.

Un appel à l’aide

Dans la foulée de la crise en Afghanistan, le Canada a annoncé qu’il allait rapatrier 20 000 personnes afghanes. La famille de Shakila Zareen a présenté une demande pour en faire partie.

On n’a toujours pas reçu de réponse. En ce moment, la solution, ce sera de trouver un endroit sûr pour ma famille , dit-elle.

Pour sa part, le gouvernement canadien dit avoir reçu jusqu’à maintenant 2500 demandes qui concernent 8000 personnes. Les deux tiers d'entre elles ont été traitées.

Shakila Zareen a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis que son mari l'a atteinte par balles au visage. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

En plus de la famille de Shakila Zareen, beaucoup d’autres Afghans considèrent qu’ils risquent leur vie s’ils restent en Afghanistan.

Il y a tellement de bons citoyens afghans qui ont fait un travail formidable à Kaboul. Ce sont les défenseurs des droits de la personne, ceux qui ont milité pour la parité des sexes. Il faut les secourir, tous.

Venir au Canada a offert à Shakila Zareen une nouvelle vie. Je ne me suis jamais plainte. Mais maintenant, je supplie le gouvernement canadien et le premier ministre : aidez ma famille.

Avec des informations de Catherine Tunney