Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s'inquiète que le vote ne soit pas suffisamment accessible aux électeurs, particulièrement ceux vivant au sein de communautés plus éloignées.

En visite dans la ville ontarienne de Kenora, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le Manitoba, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) s'est dit soucieux que le processus soit compliqué pour certains électeurs, faute d'un bon accès à Internet.

L'un des problèmes avec le vote par la poste, a-t-il donné en exemple, est que les démarches pour obtenir la trousse de l'électeur se font essentiellement en ligne, sur le site d'Élections Canada.

Qu'arrive-t-il si vous n'avez pas le même accès [que les autres]? a-t-il demandé. Je m'inquiète pour certaines communautés.

Voter devrait être facile. On veut rendre ça le plus facile possible , a-t-il insisté, à moins d'un mois du scrutin.

Les communautés qui se heurtent à des barrières, nous devons les signaler le plus vite possible pour trouver des solutions. Personne ne devrait être exclu en raison d'obstacles systémiques. Une citation de :Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Bien que de nombreuses ressources sont en effet concentrées sur le site web, sur lequel il est possible de soumettre des demandes et d'imprimer des formulaires, les électeurs peuvent tout de même s'inscrire pour le vote par correspondance dans un bureau local d'Élections Canada.

Une fois le formulaire rempli, les électeurs peuvent le remettre en personne, par la poste ou par télécopieur, précise le site d'Élections Canada.

L'accès à Internet n'est toutefois pas l'unique obstacle auquel se butent des membres des communautés plus éloignées, a souligné la candidate néo-démocrate dans Kenora, Janine Seymour, qui se trouvait aux côtés de M. Singh.

La crise du logement, qui est bel et bien réelle à Kenora , vient également affecter l'accès au vote, a-t-elle lancé.

Beaucoup de personnes ont dû quitter leur domicile et être relocalisées, le marché étant saturé par les acheteurs de résidences secondaires, et les personnes à plus faible revenu finissent à la rue , a-t-elle déploré.

Donc, oui, il y a d'importantes barrières pour les gens qui votent ici , a-t-elle conclu.

La date limite pour présenter une demande de vote par la poste ou dans un bureau d'Élections Canada est le mardi 14 septembre, à 18 h.

Des bureaux de vote sur les campus

Un peu plus tôt dans la journée, lors d'un arrêt à Winnipeg, M. Singh a appelé Élections Canada à reconsidérer sa décision de ne pas avoir de bureaux de vote sur les campus – un outil efficace qui rendrait pourtant le vote plus accessible aux jeunes électeurs.

Nous avons soulevé ces préoccupations dès le début lorsque Élections Canada analysait la façon dont elle organiserait une élection en cas de pandémie et nous avons dit que nous voulions un vote sur les campus , a-t-il déclaré.

Élections Canada, qui précise qu'il s'agissait d'une décision difficile , a expliqué que la mise en place de bureaux de vote dans ces établissements impliquait une longue planification, rendue impossible par la pandémie.

Un porte-parole de l'institution, Matthew McKenna, a assuré qu'Élections Canada travaillait de pair avec les organisations étudiantes pour informer les jeunes électeurs des autres options de vote.

Les étudiants peuvent notamment faire une demande en ligne pour voter par la poste, ou encore voter en personne avant le jour du scrutin dans n'importe quel bureau local d'Élections Canada établi dans les 338 circonscriptions, a-t-il indiqué.

Faisant échos aux propos de M. Singh, la candidate libérale Bardish Chagger a déploré l'accès limité au vote sur les campus. Cet obstacle, a-t-elle dit, l'a incitée à redoubler d'efforts pour encourager les étudiants à participer aux élections.

Elle a affirmé que son travail consiste à aider les jeunes à trouver des bureaux de vote locaux, et elle espère qu'Élections Canada se concentrera également sur l'offre de solutions de rechange aux étudiants.

Au cours des deux dernières élections fédérales, les jeunes Canadiens ont voté en plus grand nombre qu'ils ne l'avaient fait depuis des décennies, ce qui a été rendu possible grâce à des initiatives comme des bureaux de vote spéciaux sur les campus , a souligné Mme Chagger jeudi.