Le SCFP tient un sommet de négociation à Fredericton

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) tient un sommet à Fredericton, vendredi, dans le but de faire progresser les négociations avec le gouvernement provincial.

Plus de 22 000 employés du gouvernement provincial sont sans contrat de travail au Nouveau-Brunswick. Leurs conventions collectives sont échues.

Le porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Simon Ouellette, dit avoir discuté de la question des salaires avec le premier ministre Blaine Higgs, jeudi. Selon lui, il s’agit du point de discorde principal dans ces négociations.

Mais, je veux que ce soit un point de concorde. On est capable d'avoir un accord ce soir si le premier ministre est sérieux , a-t-il lancé.

La discussion avec le premier ministre a été meilleure que ce à quoi on s’attendait. On n’a pas encore d’offre de leur côté, mais on voit vraiment un changement de ton, une certaine ouverture , a-t-il déclaré, optimiste.

Simon Ouellette, porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick, espère un dénouement positif, mais il ajoute que les syndiqués se préparent quand même à un vote de grève (archives). Photo : Radio-Canada

Simon Ouellette a souligné que cet enjeu touche tous les secteurs. La moitié des travailleurs sans convention œuvrent en santé, tandis que les autres travaillent dans d'autres services publics.

On espère qu’il y aura du mouvement pour reconnaître la crise qui se produit en éducation, dans les systèmes correctionnels, en santé. On a la chance de régler tout cela à la table de négociation. Une citation de :Simon Ouellette, porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique

En mai, le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique a donné un ultimatum de 100 jours au gouvernement Higgs pour régler les conventions collectives. Aujourd’hui, le syndicat dit que ses membres se préparent à un vote de grève à l'échelle de la province au début de septembre si aucune entente équitable n'est conclue avec le gouvernement..

Une grève attendue ?

Les équipes de négociation du syndicat se mobilisent à Fredericton, au centre-ville. Une marche est d’ailleurs prévue pour samedi dans le but de célébrer le travail accompli par les travailleurs de première ligne.

Simon Ouellette s’est déclaré prêt à négocier. On espère vraiment qu’il y ait une résolution positive à tout cela. On est un peu optimiste après la rencontre d’aujourd’hui, franchement, ça fait du bien , a-t-il indiqué.

On continue avec notre préparation de vote de grève, mais on espère ne pas avoir à aller jusque-là. Il faut toutefois rester réaliste , a-t-il ajouté.

Le Syndicat canadien de la fonction publique espère que les retards des dernières années quant au renouvellement des conventions collectives seront rattrapés. Selon Simon Ouellette, certains groupes attendent depuis déjà cinq ans.