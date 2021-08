Une petite plage au Manitoba pourrait être transformée en stationnement

La parcelle de sable qui crée la discorde est située sur la rive nord du lac à Saint-Malo sur des terres de la Couronne provinciale, près du chemin Lakeshore.

Daryl Sabourin raconte que son histoire avec ce coin du pays remonte à ses années d’enfance quand il venait s’y baigner avec ses proches. Lorsqu’il a décidé d’y aménager une plage il y a trois ans environ, son intention était d’offrir à sa famille et aux membres de la communauté un espace de loisir paisible.

Il a nommé la plage Kate’s Beach, d’après le prénom de sa fille.

Daryl Sabourin estime que l’aménagement de la plage lui a coûté près de 2000 $. Bien qu’ayant entrepris les travaux sans autorisation, il soutient avoir récemment eu une autorisation du gouvernement.

Le gouvernement est venu ici six fois. On a décidé [de ce] qu’ils voulaient enlever [de ce] qu’ils voulaient garder; là j’ai eu mon autorisation , explique M. Sabourin.

Or, une semaine après l’obtention de l’autorisation, M. Sabourin et ses voisins ont appris que la province allait détruire la petite plage pour y construire un stationnement.

Selon Daryl Sabourin, construire un stationnement à l'emplacement actuel de Kate's Beach n'est pas une bonne décision aussi bien pour la province que la population. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Nous autres on vient souvent ici avec notre petite famille. On a deux enfants, puis c’est plus tranquille. C’est propre et facile pour nous de surveiller nos enfants , dit la résidente du village, Charmaine Gagné.

Elle ajoute qu’elle ne comprend pas du tout la décision de la province.

Daryl Sabourin et les habitants du village qui soutiennent son initiative suggèrent à la province de construire le stationnement à environ 150 mètres de la parcelle de sable.

Selon eux, cet autre emplacement est plus accessible, et il est déjà utilisé par de nombreux visiteurs qui veulent mettre à l’eau leur bateau ou leur kayak.

Il y a toujours de l’argent qui pourrait être mis à bien meilleures places qu’une petite plage qui sert peut-être bien 20 personnes , lance Daryl Sabourin.

Pour sa part, la province indique que la décision de construire un stationnement a été prise de concert avec la municipalité rurale De Salaberry afin d’offrir un accès direct à l’eau.

La municipalité affirme qu’elle n’a pas de rôle dans le processus décisionnel puisqu’il s’agit d’un terrain de la province.

Avec des informations de Zoé Le Gallic-Massie