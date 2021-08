Une clinique de l'Okanagan refuse des soins à une personne non-vaccinée

La clinique médicale d’Enderby, dans l’Okanagan, se fait montrer du doigt pour avoir refusé des soins à des personnes non vaccinées contre la COVID-19.

Dans un courriel qu’il a fait parvenir à Radio-Canada, Mario Devault dit que lorsqu’il s’est rendu à la clinique mardi, la secrétaire lui a demandé s’il était complètement vacciné. Lorsqu’il a répondu que non, elle lui a indiqué que le médecin ne lui offrirait pas de consultation.

M. Devault a insisté et a tenu à attendre tout de même le médecin, mais il affirme que lorsque celui-ci est entré dans la salle d’attente, il lui a demandé de sortir immédiatement du bâtiment.

Mario Devault dit qu'il s'est fait refuser des soins de santé dans la clinique sans rendez-vous d'Enderby parce qu'il n'était pas vacciné contre la COVID-19. Photo : offert par : Mario Deveault

Dans d’autres médias, d’autres personnes se sont plaintes d’avoir rencontré la même difficulté à la clinique médicale d’Enderby, située à 35 kilomètres au nord de Vernon.

Lorsqu’on a appelé la clinique, un message téléphonique laisse savoir que l'établissement est fermé jusqu’au 30 août.

Le médecin en charge de la clinique, le Dr Jeff Millar, a voulu clarifier la politique de sa clinique auprès du média local Castanet, mardi. Il a alors déclaré qu’en raison de la prévalence du variant Delta, les patients qui ne sont pas vaccinés et qui n’ont pas de médecin de famille recevront une consultation par téléphone uniquement.

Toutefois, l'association qui représente les médecins de la province, ainsi que le collège qui contrôle leur conduite sont formels : toute discrimination contre les patients non-vaccinés n'est pas éthique.

Je veux être précis : les médecins ne peuvent pas discriminer des patients sur la base de leur statut vaccinal. Une citation de :Dr Matthew Chow, président de l’Association des médecins de la Colombie-Britannique

Toutefois, rappelons que nous sommes en plein milieu d’une pandémie globale , poursuit le Dr Chow. Nos façons de faire changent, par conséquent. Il parle notamment du fait que les médecins trient les patients selon leur statut vaccinal, une pratique justement recommandée par le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique.

Il est raisonnable qu’un médecin demande que les patients leur fassent part de leur statut vaccinal et qu’il gère ses heures de rendez-vous de manière à protéger la santé des autres patients et de ses employés , précise une déclaration sur le site web du Collège des médecins. Il serait indéfendable d’un point de vue éthique qu’un médecin exige qu’un patient présente une preuve de vaccination afin de fréquenter son bureau , laisse entendre la même déclaration.

Les patients non-vaccinés ne devraient pas être refusés

Interrogé au sujet de la clinique d’Enderby, le ministère de la Santé provincial affirme dans un courriel que généralement, les patients non-vaccinés ne devraient pas se faire refuser des soins dans une clinique sans rendez-vous, sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés.

Ces cliniques ont les protections nécessaires pour protéger leur espaces sanitaires contre la COVID-19 et d’autres maladies transmissibles. Toutefois, poursuit le ministère, selon la situation médicale, il est possible qu’il soit plus approprié que le patient se fasse traiter aux urgences d’un hôpital, plutôt que dans une clinique.

Le ministère a rappelé les commentaires de la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, qui a expliqué cette semaine que la preuve de vaccination ne sera pas requise pour accéder à des services essentiels, tels que les services de santé.

Avec des informations de Raluca Tomulescu