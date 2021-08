Passeport vaccinal : vers une approche régionale en Ontario?

C’est ce qu’a laissé entendre le président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa), Dr Paul Roumeliotis, jeudi.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario et président de l’Association des agences locales de santé publique (Archives) Photo : Radio-Canada

L’approche provinciale serait l’idéal, comme ça, on aurait une directive uniforme à travers l’Ontario. [...] Mais si on voit qu’il n’y a pas de chance que ça se fasse, les bureaux de santé au travers de l’Ontario, on a discuté ensemble, et oui, on pourrait faire quelque chose localement , a-t-il déclaré.

Le Dr Roumeliotis, aussi médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), a confirmé avoir envoyé une lettre au bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, dans laquelle il suggère une série de recommandations, dont la mise en place de certification vaccinale contre la COVID-19.

Pour le président de l’Association des agences locales de santé publique, l’imposition d’un système officiel de preuve vaccinale contre la COVID-19 est inévitable. Ce dernier souligne d’ailleurs que la pression pour une telle approche se fait de plus en plus sentir en Ontario.

Pour moi, ça me paraît logique d’avoir une approche mobile où on pourrait rapidement prouver qu’on a été vacciné, comme ils l'ont fait au Québec et en Colombie-Britannique. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, président de l’Association des agences locales de santé publique

Des entreprises, des hôpitaux, des universités et collèges demandent maintenant une preuve de vaccination. Je pense qu’il y a beaucoup de pression. Hier, je crois que c’est la Chambre de commerce de l’Ontario qui a indiqué qu’elle aura son propre protocole en l’absence d’un système provincial , a déclaré le Dr Roumeliotis, au micro de l’émission Ottawa Morning, sur les ondes de CBC, jeudi matin.

Une collaboration régionale nécessaire, dit Dr Roumeliotis

Le Dr Roumeliotis croit cependant que les bureaux de santé locaux devraient se regrouper par secteur, pour que la stratégie soit efficace et cohérente.

Si on voyait qu’on ne pouvait pas faire avancer le dossier au plan provincial, il y aurait une possibilité de faire cela ensemble, et avoir [par exemple] quatre ou cinq bureaux de santé [qui s’unissent] pour avoir une grande approche régionale et éviter d’avoir des mesures différentes [selon les territoires] , explique-t-il.

Pas de consensus des agences de santé locales

Mais l’idée d’un plan local ou régional ne plaît pas à tous. Si le médecin hygiéniste du bureau de santé de la région de Peel, Dr Lawrence Loh, s’est lui aussi rangé derrière l’idée d’un passeport vaccinal et envisage des solutions locales si rien n’est fait du côté de la province en ce sens, ce n’est pas le cas de tous ses confrères.

Le Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington a indiqué qu’il privilégie, pour le moment, un plan provincial, afin d’ éviter les incohérences à travers l'Ontario , a indiqué un responsable des communications dans une réponse écrite.

Dans une réponse écrite, Santé publique Ottawa (SPO) dit partager cet avis.

Santé publique Ottawa appuie les politiques qui augmentent la couverture vaccinale dans notre ville. Nous surveillons de près d'autres juridictions qui ont mis en place des programmes de preuve de vaccination pour accéder à certains services non essentiels, souvent appelés "passeports vaccinaux", et sommes en communication avec la province , indique-t-on

Ce type de programme serait mieux mis en œuvre au niveau provincial pour éviter des approches incohérentes à travers l'Ontario. Une citation de :Extrait d'une réponse écrite fournie par Santé publique Ottawa

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark, qui a l'un des meilleurs taux de vaccination de la province, a pour sa part déclaré à CBC qu'il ne prévoyait pas émettre de certificat de vaccination contre la COVID-19.

Le gouvernement de l’Ontario a réitéré, mercredi, qu’il n’avait pas l’intention d’imposer un passeport vaccinal provincial. La province fait valoir que les Ontariens peuvent utiliser une copie de leur preuve de vaccination, pour faire office de passeport vaccinal.

Mais selon Dr Roumeliotis, cette méthode comporte des failles, soulignant que les reçus peuvent être falsifiés et difficiles à lire.

Par ailleurs, la pression continue de s’accentuer sur le gouvernement de l’Ontario dans le dossier de la vaccination. Jeudi, dans un communiqué, l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a lancé la proposition de rendre la vaccination obligatoire pour l’ensemble des employés scolaires et des élèves admissibles.

Avec les informations de CBC et Rosalie Sinclair