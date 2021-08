À la conquête d'un des rares inselbergs du Canada

Cette montagne de 527 mètres semble sortie de nulle part. Le nom de Chaudron a été donné parce que le mont ressemble à un chaudron inversé.

Sur son site web, Tourisme Rouyn-Noranda explique l'origine de sa forme :

Sa forme est apparue grâce à l’action des glaciers qui, dans leur mouvement, le contournait. Il a davantage résisté à l’érosion glaciaire que d’autres collines.

Il est composé principalement de roches sédimentaires datant de plus d’un milliard d’années. Les nombreuses roches que l’on retrouve à sa base, un talus d’éboulis, sont un bel exemple d’érosion contemporaine due à l’action du gel et dégel.

Ses éboulis ont causé bien des drames dans l’histoire du mont Chaudron. En 2019, un adolescent de 17 ans est mort lors d’une randonnée.

Un des nombreux hommages à Brennan Goulding sur le sentier qui mène au sommet. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Brennan Goulding de Kirkland Lake avait perdu pied accidentellement, chutant ainsi du haut de la montagne. Un élément qui a amené Suzanne Roy et son équipe à aller baliser les pistes bénévolement.

On s’est dit que s’il est arrivé quelque chose, ça veut dire que ce n’est pas safe. On va aller voir, on va amener des rubans, de la peinture. On a essayé d’améliorer la sécurité des randonneurs , raconte celle qui améliore la sécurité des sentiers pédestres depuis plus de 20 ans autour de Rouyn-Noranda.

L'ascension présente de nombreux risques et aucune instance gouvernementale en Ontario ou Québec ne s’en occupe.

En montant, Suzanne constate que le sentier est beaucoup plus fréquenté qu'elle ne le croyait. Elle donne des conseils sur la descente à un groupe de randonneurs. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Tout le monde le voudrait, mais personne ne veut investir pour faire ce qu’il faudrait faire , dit-elle.

C'est un trajet recommandé seulement aux randonneurs les plus expérimentés. Un panorama s'étale devant les marcheurs lorsqu'ils atteignent le sommet, après une courte ascension de 30 minutes.

En une heure, on est monté et on est redescendu. Il y a quelque chose de mystique avec le mont Chaudron. Le fait qu’il est bizarre on veut le chevaucher , précise celle qui est à la tête des amis du mont Kékeko.

La descente s'avère plus périlleuse que la montée alors que les éboulis font l'effet d'un tapis roulant.

Vous pourrez voir le reportage complet à l’émission Tout inclus à 16 h sur Ici Télé.