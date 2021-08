Josée Néron promet d'attirer plus d'étudiants à Saguenay

La promesse de la formation dirigée par la mairesse de Saguenay, Josée Néron, a été détaillée sur son site Internet jeudi après-midi.

Pour y arriver, le parti municipal mise sur un comité existant.

Nous avons la chance d’avoir, à Saguenay, une université régionale, deux cégeps et deux centres de services scolaires reconnus. En termes d’enseignement et de diversité des programmes, nous n’avons rien à envier aux autres régions. Depuis 2018, nous travaillons tous en collaboration, via la table Ville étudiante, pour faire de notre ville un endroit attractif pour les étudiants et les jeunes familles , a indiqué la cheffe de l' ERDÉquipe du renouveau démocratique .

L' ERDÉquipe du renouveau démocratique a rappelé que la table Ville étudiante a été mise sur pied au début du présent mandat. Elle est dirigée par le conseiller municipal Marc Bouchard. Nous souhaitons qu’ils soient de plus en plus nombreux à venir étudier chez nous, que ce soit au professionnel, collégial ou universitaire, et nous travaillerons à leur donner le goût de s’y établir à la fin de leurs études , a ajouté Marc Bouchard à propos des futurs étudiants.

Quatre sous-comités assurent la mise en oeuvre du plan d’action. Ses quatre grandes orientations ont été déterminées par les différents partenaires, dont sont membres les établissements d'enseignement, les associations étudiantes, Promotion Saguenay, Carrefour jeunesse emploi et la direction régionale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

