Le mouvement Annulez la fête du Canada influencera-t-il l'électorat autochtone?

De nombreuses célébrations de la fête nationale ont laissé place à des commémorations des milliers d'enfants qui ont péri dans les pensionnats pour Autochtones au Canada.

Pour une participante de la marche du 1er juillet à Winnipeg, Tara Martinez, cette élection fédérale est la plus importante pour les membres de Premières Nations, les Métis et les Inuit de toute sa vie.

Vous ne pouvez plus nous ignorer. Nous sommes là. Et quand nous votons, nous pouvons changer le résultat , lance la membre de la Première Nation Little Saskatchewan, au Manitoba.

Tara Martinez affirme que le mouvement Annulez la fête du Canada a alimenté un sentiment d’urgence. Je crois qu’Annulez la fête du Canada a mis en lumière des problèmes qui ont été ignorés pendant trop longtemps , déclare-t-elle.

Pour le professeur de sciences politiques à l’Université du Manitoba et spécialiste en politique et gouvernance autochtone, Réal Carrière, le choix de voter ou non requiert toute une réflexion pour certaines personnes issues de Premières Nations.

Est-ce que ça veut dire que je renonce à mon autodétermination et que je participe à l’État colonial qui élimine activement mon peuple? , indique-t-il, ou est-ce que cela veut dire que malgré le génocide en cours, je veux participer afin d'envoyer un message aux candidats? .

Le membre de la Nation crie de Cumberland House, située en Saskatchewan, se dit curieux de découvrir quelle incidence le mouvement Annulez la fête du Canada aura sur le vote de l’électorat autochtone.

Pour la cofondatrice de l’organisme d’éducation et de défense des droits à Winnipeg Fearless R2W, Mary Burton, le droit de vote n’est pas un droit que l’on peut rejeter.

On doit voter, car [nos ancêtres] se sont battus longuement et férocement pour ça. Une citation de :Mary Burton, cofondatrice de Fearless R2W

La femme originaire de la Nation crie de Norway House espère que le mouvement Annulez la fête du Canada accroîtra la participation des électeurs autochtones à travers le pays.

C’est un système colonial, mais c’est le système qu’on a pour le moment , dit-elle, le système autochtone que nous essayons de ramener n'est pas encore là et voter c’est la seule façon qu’on a de se battre et d’obtenir ce que nous voulons .

C’est en 1960 que les membres de Premières Nations acquièrent le droit de vote inconditionnel au Canada. Avant, ils devaient renoncer à leur statut en vertu de la Loi sur les Indiens au Canada afin de pouvoir voter.

Avec les informations de Sam Samson