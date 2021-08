Édith Butler par Lisa LeBlanc

Le tour du grand bois raconte pratiquement toute l’histoire de l’Acadie, du début jusqu’à aujourd’hui , selon un communiqué de Spectra Musique, qui est derrière l'album.

L'oeuvre comprend des chansons bien connue d'Édith Butler, comme La 20 et Marie Caissie, mais également de nouvelles compositions.

La chanson Dans L’bois a d’ailleurs été créée par hasard selon Édith Butler. On a composé un soir, parce qu’on était en plein bois et on parlait de cela. Cette chanson-là est sortie, et tout le monde aime cela parce que tout le monde veut aller dans le bois depuis la COVID-19 , a-t-elle expliqué.

Édith Butler a décrit son album comme «un party de cuisine, mais absolument travaillé». Photo : Radio-Canada

L’album a été réalisé dans le studio de la réalisatrice Lisa LeBlanc, à Moncton. Elle y a mis tout son cœur et toute son énergie, sa vivacité, sa fringale. On le sent, c’est un album très vivant , a déclaré Édith Butler.

Une fierté ressentie pour sa compagne de chant.

Toutes les lignes qu’elle a faites, les réponses des instruments de musique, c’est extrêmement riche. Le son est beau. C’est puissant. Une citation de :Édith Butler

Une histoire d’amitié et de complicité

Lors de l’émission Les Échangistes, Lisa LeBlanc a été appelée à chanter, et c’est alors qu’elle a choisi Édith Butler comme partenaire.

Alors on est allés faire cette émission-là, on a fait Ti-gars qui était son gros hit. Le lendemain, tout le monde voulait trouver l’album. Mais il n’y en avait pas , raconte Édith Butler en riant.

Lisa LeBlanc a donc décidé de s’y mettre. Elle s’est ainsi installée chez Édith Butler pendant deux semaines, dans sa demeure de campagne, pour rire et chanter .

Lisa LeBlanc a aidé sa partenaire à élever sa voix pour obtenir un air plus rock. Photo : Bonsound

Ce fut également l’occasion de choisir le meilleur du répertoire de chansons d'Édith Butler.

Il y a quelques-unes de mes chansons. D’abord, ce devait être toutes les miennes. Mais finalement, on est allées chercher des chansons dans le répertoire cajun, créole.

Alors qu’elles ont près de 50 ans d’écart, les deux femmes se sont très bien accordées.

Dans la voix, dans l’énergie, dans nos façons de faire. On est presque pareilles. Il n’y en a pas une qui a copié sur l’autre. On est deux femmes très fortes.

J'aime ce qu’elle fait, et la façon dont elle a dirigé ma voix , pense Édith Butler.