Un homme d’Ottawa accusé de leurre et d’agression sexuelle sur deux mineures

Branden Barr, 30 ans, utilisait le pseudonyme « Chris » et diversifiait sa fréquentation des réseaux sociaux pour cacher son identité.

L’homme d’Ottawa a été accusé après une enquête sur des leurres d’enfants sur les réseaux sociaux, menée par l'Unité de l'exploitation des enfants sur Internet (EEI) et la Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du Service de police d'Ottawa (SPO), avec l’aide du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Centre canadien de protection de l'enfance.

Au mois d’août, l’Unité EEIexploitation des enfants sur Internet dit avoir été prévenue par le SPVGService de police de la Ville de Gatineau d’un incident impliquant un homme ayant contacté une jeune fille de 16 ans sur les réseaux sociaux. L’homme aurait réussi, ensuite, à la convaincre de le rencontrer en personne et l’aurait agressée sexuellement. Une enquête plus poussée a permis d’identifier un autre incident similaire, impliquant le même homme et une autre jeune fille de 16 ans.

Branden Barr, 30 ans, d'Ottawa Photo : Gracieuseté/Service de police d'Ottawa

Branden Barr a finalement été arrêté mercredi. Il fait notamment face à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle, quatre accusations de leurre d’une personne de moins de 16 ans par voie de télécommunication et des accusations d’impression, publication et possession de pornographie juvénile en vue de les publier.

Il doit apparaître en cour, jeudi.

L'Unité de l'exploitation des enfants sur Internet (EEI) et la Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du Service de police d'Ottawa croient toutefois qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes et invitent toute personne ayant de l’information à entrer en contact avec elles au 613-236-1222, poste 5944 ou par courriel à SACA@ottawapolice.ca.