Un éditorial du candidat libéral Martin Francoeur critiquant Justin Trudeau refait surface

L'éditorial a été écrit au moment où les liens entre la famille Trudeau et l’organisme à but non lucratif, qui s’est vu octroyer un contrat de 19,5 M$ sans appel d’offre, faisaient surface. Martin Francoeur s'interrogeait alors sur l’éthique et soulignait la candeur et le manque de jugement du chef libéral.

Le candidat conservateur à Trois-Rivières, Yves Lévesque, met en doute maintenant les positions de l’ancien journaliste. Il n’a pas écrit sur un candidat, il a écrit sur le premier ministre du Canada, qui est encore là pour cette campagne, et [il a] vraiment mis en cause le manque de jugement et l’éthique de monsieur Trudeau , souligne-t-il.

Pour lui, un candidat doit être en phase avec les valeurs de son chef. L’éthique est une valeur. [...] Moi personnellement, si j’avais [remis en cause] publiquement l’éthique et le jugement de monsieur Erin O’Toole, c’est sûr et certain que je n’aurais pas été sur le bulletin de vote avec ce parti-là , explique Yves Lévesque au micro de l’émission En direct.

Martin Francoeur, questionné à ce sujet par les journalistes, a rappelé que le commissaire à l’éthique a blanchi le premier ministre dans cette affaire. Il y a eu une évolution dans le temps , précise-t-il.

Un éditorial, c’est un portrait précis à un moment dans l’actualité. À ce moment-là, j’entendais beaucoup de Canadiens qui remettaient en question cette situation-là, qui avaient des doutes par rapport à ça , ajoute Martin Francoeur.