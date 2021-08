Les villes veulent 2 milliards pour faire face aux effets des changements climatiques

C'est pourquoi la Fédération canadienne des municipalités (FCM) réclame aujourd'hui du gouvernement fédéral 2 milliards de dollars additionnels au cours des trois prochaines années, a appris Radio-Canada.

Les municipalités canadiennes demandent également à Ottawa 1 milliard de plus annuellement à compter de 2024-2025.

On a vu dernièrement les impacts de plus en plus graves sur nos communautés, ça commence à coûter une fortune à nos contribuables, aux municipalités , explique le deuxième vice-président de la FCM, Scott Pearce, en entrevue.

Dans son dernier budget, Ottawa annonçait son intention de verser 1,375 milliard de dollars supplémentaires sur les 12 prochaines années dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour aider les villes canadiennes.

Un coup de pouce bien reçu, mais encore insuffisant compte tenu de l'ampleur des besoins, croit la FCM.

Il faut faire plus et agir rapidement. On voit beaucoup de feux de forêt majeurs, des routes détruites par les inondations. Dans ma région, au Québec, on a eu des inondations lors de deux des trois dernières années qui ont détruit des milieux de vie , ajoute M. Pearce, maire du canton de Gore et préfet de la MRC d'Argenteuil, dans les Basses-Laurentides.

Des résidents de L'île-Bizard, à Montréal, ont dû se déplacer en canot lors des inondations de 2019. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Selon lui, les élus locaux sont les mieux placés pour trouver des moyens de lutter contre les conséquences des changements climatiques.

Ça fait 17 ans que je suis maire [...] Je connais mes milieux humides, je connais mes ruisseaux, je sais où on a des risques d'inondation chaque année. On est prêts à combattre les événements extrêmes, mais ça prend un partenaire à Ottawa , dit-il.

En pleines élections fédérales, la demande n'arrive pas par hasard. La FCM compte bien se faire entendre auprès des partis en campagne.

C'est sûr qu'on suit ça de proche, on aura plus à dire plus tard, on va attendre de voir les détails des plateformes et des idées des partis politiques , indique Scott Pearce.

Non seulement ces milliards supplémentaires aideraient à atténuer les événements climatiques extrêmes, mais ils serviraient à la création d'emplois et à la relance économique post-pandémique, croient les municipalités canadiennes.