Une passion pour les trains pas comme les autres

J’adore ça! Une citation de :Jean Lacroix, amateur de modélisme ferroviaire

M. Lacroix avait cinq ans lorsqu’il a développé un intérêt pour le modélisme ferroviaire, après avoir reçu un train en cadeau. Il a par la suite construit sa première table de train à 14 ans, et a commencé à fabriquer des trains miniatures dans son sous-sol, il y a une vingtaine d’années.

Le sous-sol de M. Lacroix est un paradis pour les petits (et grands) garçons. Le réseau de trains occupe les trois quarts de l'espace.

Le Cantléen possède aujourd’hui 200 wagons dont 21 locomotives.

Ces trains, je vais les garder aussi longtemps que je peux, jusqu’à tant que je puisse me tenir debout , confie-t-il.

C’est une passion qui va toujours durer en moi.

Loin de s’estomper, relate M. Lacroix avec amusement, cette passion qui l’a habité toute sa jeunesse a décuplé au point de le consumer totalement, aujourd’hui, alors qu’il est semi-retraité..

Je regarde rouler les trains et des fois j’aime tellement ça que j'en ai les larmes aux yeux! Une citation de :Jean Lacroix, amateur de modélisme ferroviaire

Quand on a bâti la maison, il y a 30 ans passés, j’ai commencé [à construire] des plus petits [réseaux à] échelle HO , explique-t-il.

J'ai commencé avec deux feuilles de 4 X 8, puis après ça je l’ai agrandi, agrandi et agrandi. Et, aujourd’hui, ça occupe les trois quarts du sous-sol de la maison.

Les répliques miniatures de Jean Lacroix ont nécessité des années de travail.

Un monde sur rail dans son sous sol

Cette partie de la résidence est le refuge de neuf locomotives qui peuvent toutes fonctionner en même temps , précise fièrement M. Lacroix.

Les trains sillonnent plusieurs villages (de Noël et d’Halloween, entre autres) que le modéliste a construits de toutes pièces.

Des voitures de police avec de vrais gyrophares, aux petits bonhommes et petites maisons placés ici et là dans le village, M. Lacroix a tout fabriqué de A à Z.

Je demande toujours [à ceux qui visitent] : '''Avez vous aimez ça?'' Ils répondent toujours : ''Ah oui, ah oui, Jean, c’est super!'' Ben, je leur dis : ''Vous n’avez encore rien vu!''

Jean Lacroix a consacré huit ans à son projet de trains miniatures extérieur... et ce n'est pas fini!, dit-il.

Le royaume de la locomotive dans son jardin

C’est toutefois dans la cour arrière que l’on peut véritablement mesurer l’ampleur de la passion de M. Lacroix. C’est là qu’il a installé des trains de jardin et qu’il a emménagé des villages entiers autour de ses plantes.

La construction a nécessité de nombreuses heures de travail, échelonnées sur plusieurs années. M. Lacroix consacre quotidiennement de deux à trois heures par jour à ses trains. Il a investi tout près de 40 000 $ dans cette aventure.

Tout le monde capote lorsqu’il voit ma collection. Les adultes capotent encore plus que les enfants! Une citation de :Jean Lacroix, amateur de modélisme ferroviaire

« C’est moi qui ai pensé à tout. J’ai installé l’église à l’autre bout et la grange. C’est moi qui les ai faites from scratch, de zéro », lance-t-il.

« C'est comme de la méditation, ça me relaxe! » — Jean Lacroix

Dans sa collection de trains extérieure, M. Lacroix aime bien son CN et son CP, deux anciens modèles de trains diesel.

« J'aime ça travailler les trains, m’amuser et faire des circuits puis tout le kit. Après ça, on s'assoit, on regarde ça. Je trouve ça super beau!

C’est comme de la méditation, ça me relaxe! Une citation de :Jean Lacroix, amateur de modélisme ferroviaire

Sa plus grande fierté demeure le pont surélevé mis bien en évidence dans son projet. « Tous les trestles ont été faits un par un avec des planches de deck en composite. Je les ai toutes coupées de la même longueur. J’ai fait ça en série. J’en ai fait 150, un après l’autre. »

« C'est quand on arrête de jouer avec des trains que l'on commence à vieillir. » — Jean Lacroix

Un passe temps d’une autre époque?

M. Lacroix semble déplorer que les modèles réduits n’aient plus la cote et que les boutiques de modélisme disparaissent les unes après les autres.

Je suis un gars qui aime acheter local, mais malheureusement ces pièces-là, il n’y en a pas beaucoup , remarque-t-il.

Il y a un monsieur à Guelph, en Ontario, qui a un beau magasin, mais à part ça il faut que tu ailles tout acheter ça aux États-Unis. Il n’y a pas grand monde qui en vendent au Canada. Une citation de :Jean Lacroix, amateur de modélisme ferroviaire

Mine de rien, le modéliste cantléen fait partie de ces quelques irréductibles adeptes qui s’accrochent à un passe-temps d’une vie.

J'ai des t-shirts qui disent : « À mon âge, je joue encore avec des trains , confie M. Lacroix sans aucune honte.

Il n’y a pas d'âge pour ça , indique-t-il. C’est quand on arrête de jouer avec des trains que l’on commence à vieillir.

Avec les informations de Kevin Sweet