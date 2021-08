Inondations aux T.N.-O. : trois mois après, des résidents attendent encore des travaux

Après avoir évacué leurs propriétés en mai, à la suite d’inondations dévastatrices, certains résidents de Fort Simpson attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux.

Ernest Cazon, un aîné de la Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ vit dans un motel avec ses deux enfants et ses trois petits-enfants depuis 105 jours. La maison dans laquelle il vit depuis 29 ans attend toujours des réparations.

Nous voulons tous être à la maison, mais les choses sont lentes avec le gouvernement , déplore-t-il.

Le gouvernement ténois a annoncé en juin qu’il allait remplacer les propriétés privées endommagées au-delà de toute réparation par des maisons préfabriquées de base, et qu'il surélèverait ou déplacerait les maisons pour prévenir les dommages causés par les inondations à l'avenir.

Le gouvernement dit vouloir permettre aux gens de retourner dans leurs maisons d'ici l'hiver.

Arrivée des entrepreneurs cette semaine

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Affaires municipales et communautaires, Jay Boast, affirme que des entrepreneurs ont été embauchés pour les travaux de réparation à Fort Simpson et à Jean Marie River et qu’ils sont arrivés dans ces communautés cette semaine.

Jay Boast ne précise cependant pas le calendrier détaillé des réparations.

M. Cazon affirme de son côté que sa maison était prête à être réparée il y a deux mois et demi.

Lors d’une visite du gouvernement à ce moment, Ernest Cazon dit avoir appris que le gouvernement avait lancé un appel d'offres pour la réparation finale. Mais il affirme que le processus est trop long et qu'il existe de meilleures solutions.

Il ne s’agit même pas d’un gros travail. Ils pourraient me donner l’argent et je pourrais engager un entrepreneur local pour finir , déclare le résident.

Après des inondations survenues début mai, la ville de Fort Simpson avait été évacuée. Photo : Val Nahanni

Il existe deux processus distincts pour les réparations : les habitants peuvent choisir de tout gérer eux-mêmes ou ils peuvent demander au gouvernement territorial de le faire pour eux, selon le porte-parole du ministère des Affaires municipales et communautaires, Jay Boast.

Il reconnaît qu’il y a des délais dans les cas où le gouvernement prend en charge les réparations.

M. Boast affirme que certains habitants ont été plus touchés que d’autres, mais que le gouvernement tente de traiter tout le monde de façon juste et constante, peu importe le niveau d’endommagement , ce qui peut créer des frustrations.

Une course folle

Derek Erasmus, un propriétaire de Fort Simpson dit, lui, être reconnaissant de la décision du gouvernement de payer pour les réparations.

Il demeure optimiste, sans compter qu’un entrepreneur est venu voir sa maison mercredi. M. Erasmus affirme pourtant qu’il y a eu une réponse très très lente et que la raison de cette lenteur manque de clarté.

Beaucoup de gens dans la communauté sont probablement frustrés parce que c'est l'automne, il fait plus froid et on a l'impression que tout l'été est passé sans qu'il ne se passe grand-chose et maintenant c’est une course folle. Une citation de :Derek Erasmus, propriétaire de Fort Simpson

Derek Erasmus savait bien que sa maison qui donnait vue sur le fleuve Mackenzie était à risque d'inondations, mais il n'aurait jamais pu imaginer que l'eau atteigne le premier étage de sa maison. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

D'après le résident, quelques tâches peuvent être réalisées par des travailleurs locaux, mais le gros du travail nécessite une intervention qui vient de l'extérieur de la communauté.

Derek Erasmus s’estime tout de même chanceux d’avoir un toit sous lequel dormir, avec les membres de sa famille, alors que d’autres habitants ont du mal à trouver des logements temporaires.

D’autres propriétaires, comme Dennis Nelner, doivent retirer d’un marché déjà bien vide une propriété à louer. Il estime que cela a des répercussions sur les personnes qui vivent à l'étroit chez des membres de leur famille et le stress et l'anxiété taxent mentalement la communauté.

Avec des informations d'Avery Zingel