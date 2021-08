La vaccination obligatoire gagne du terrain en Ontario

De nombreuses municipalités, dont Toronto et Hamilton, des établissements scolaires et des intervenants du milieu sportif se dotent de politiques de vaccination obligatoire.

La Ville de Toronto a révélé les détails de sa politique de vaccination jeudi.

Les employés auront jusqu’au 13 septembre pour révéler leur statut vaccinal à leur employeur, ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui refusent de révéler s’ils sont immunisés devront suivre une formation sur la vaccination.

La date limite de vaccination pour une première dose est le 30 septembre et le 30 octobre pour une deuxième dose.

La place Nathan Phillips et l'hôtel de ville de Toronto Photo : getty images/istockphoto / Leo Patrizi

Toronto indique que les seules exceptions à cette politique seront faites pour des raisons protégées par le code des droits de la personne.

La Ville indique que la pleine immunisation contre la COVID-19 est maintenant un critère d’embauche pour les employés municipaux.

C’est la bonne chose à faire et cela va assurer que l’on continue de faire tout ce qui est nécessaire comme gouvernement municipal afin de combattre la COVID-19 et de mettre fin à cette pandémie , a indiqué le maire de Toronto John Tory.

Plus tôt jeudi, Mississauga, 6e plus grande ville au Canada et 3e plus grande ville en Ontario, a elle aussi annoncé que ses employés et bénévoles devront obligatoirement être vaccinés d’ici le 31 octobre.

Les conseillers municipaux de Hamilton ont voté : les « symboles haineux » sont interdits des propriétés de la Ville. Photo : Radio-Canada / Adam Carter/CBC News

La Ville de Hamilton a elle aussi voté en faveur de la vaccination obligatoire de ses employés.

Le conseil municipal a adopté une résolution qui met en place un calendrier selon lequel tous les employés municipaux devront avoir dévoilé leur statut vaccinal le 15 septembre.

La date limite pour la pleine vaccination pour les employés est le premier novembre.

Les organisations sportives emboîtent le pas

De plus en plus d’organisations sportives en Ontario se joignent elles aussi au mouvement en faveur de la vaccination obligatoire.

Les joueurs âgés de 12 ans et plus de la GTHL devront être vaccinés. Photo : Radio-Canada

Mercredi, la Greater Toronto Hockey League (GTHL), une des plus importantes ligues de hockey mineur au Canada, a indiqué que tous les jeunes joueurs admissibles devront avoir deux doses du vaccin pour jouer.

Cette politique s’ajoute à celle de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), qui avait mis à jour sa politique de vaccination pour inclure tous les spectateurs admissibles au vaccin vendredi dernier.

Du côté des organisations sportives professionnelles, Maple Leafs Sports and Entertainment (MLSE), qui rassemble notamment les Maple Leafs de Toronto, les Raptors et le Toronto FC, a indiqué le 17 août qu’une preuve de vaccination ou un test de dépistage négatif sera requis pour les spectateurs.

MLSEMaple Leafs Sports and Entertainment n’a toutefois pas terminé l’élaboration de sa politique de vaccination et n’était pas en mesure de dire quelle preuve de vaccination sera acceptée pour entrer pour les spectateurs.

Les Blue Jays de Toronto ont eux aussi mis en place une politique de vaccination obligatoire, ceux-ci demandent une preuve de vaccination fournie par l’organisme responsable de l’administration des doses ou encore un test de dépistage négatif.

Un virage du côté scolaire et des soins de longue durée

Du côté des écoles, le conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), a annoncé mercredi qu’il allait lui aussi mettre en place une politique de vaccination obligatoire.

Il s’agit du premier conseil scolaire à se prononcer en faveur de la vaccination obligatoire.

Plus tôt dans la journée jeudi, un groupe de réseaux privés de centres de soins de longue durée a annoncé jeudi que les employés devront être vaccinés contre la COVID-19 d’ici le 12 octobre, sans quoi ceux-ci devront prendre des congés sans solde.

Ce groupe de centres de soins de longue durée inclut le réseau de foyers de soins de longue durée Extendicare.

Jeudi, on apprenait que des professionnels de la santé en Ontario demandaient la mise en place d'un passeport vaccinale dans la province.