Plus de places pour les enfants en CPE, mais moins d'éducatrices pour y travailler

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a d’ailleurs annoncé jeudi matin, la création de 430 places subventionnées en service de garde éducatif à l’enfance, au Bas-Saint-Laurent.

Inscriptions à la baisse

Selon des données de la Fédération des cégeps du Québec, le nombre d’inscriptions au programme pour former les futures éducatrices a chuté de 14 % au cours des trois dernières années.

Le féminin est employé puisque le milieu des éducatrices spécialisées à la petite enfance est majoritairement féminin.

Nombre d'inscriptions à la Technique de l'éducation à l'enfance dans les cégeps du Québec : En 2017 : 5802

En 2020 : 5032

Quatre établissements offrent le programme dans l’Est-du-Québec, soit Rivière-du-Loup, Gaspé, Sept-Îles et Baie-Comeau.

Au Cégep de Rivière-du-Loup, une vingtaine d’étudiantes commencent leur deuxième année de cours au sein de la Technique de l’éducation à l’enfance. Le nombre d’inscriptions est en baisse cette année, passant de 66 en 2018 à 59 pour cette session d’automne 2021.

Alain Gagnon, qui est responsable de la Technique de l’éducation à l’enfance au Cégep de Rivière-du-Loup, rappelle que le diplôme d'études collégiales en éducation à l’enfance est un des moins bien payé pour les finissants , tous diplômes confondus au Québec.

Alain Gagnon, responsable de la Technique de l'éducation à l'enfance, Cégep de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les étudiants et les enseignants sont d’avis qu’il importe de revaloriser le métier d’éducatrice.

C’est tellement plus que juste être une gardienne , affirme l’étudiante Audrey Boucher. C’est vraiment d’apprendre beaucoup de choses aux enfants pour qu’ils puissent continuer leur cheminement . Une autre étudiante, Zoé Devost, partage son opinion. J’ai à cœur leur développement et j’aime vraiment ça, les côtoyer tous les jours. Et c’est tellement spontané, un enfant, que tu ne sais jamais à quoi t’attendre , mentionne-t-elle.

Les éducatrices en enfance œuvrent dans un univers majoritairement féminin. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La rareté d’éducatrices s’accentue

Au CPECentre de la petite enfance de Rivière-du-Loup, la direction peut compter sur un nombre d’effectifs plutôt stable. Cependant, de nombreux postes seront à pourvoir d’ici quelques années alors que les départs à la retraite se multiplieront.

J’ai déjà quatre départs à la retraite dans la prochaine année, donc ça va nous prendre de la relève. Ça arrive en même temps que le développement [des places annoncées en CPECentre de la petite enfance ], donc oui, le casse-tête est au rendez-vous , témoigne Marie-Claude Desbiens, directrice générale du bureau coordonnateur au CPECentre de la petite enfance de Rivière-du-Loup.

Marie-Claude Desbiens, directrice générale du bureau coordonnateur, CPE de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Par ailleurs, la compétition est féroce pour embaucher les étudiantes diplômées. Certaines décident de poursuivre leurs études à l’université tandis que d’autres se tournent vers les centres hospitaliers où les éducatrices peuvent gagner jusqu’à huit dollars l’heure de plus que dans un CPECentre de la petite enfance .

Pour tenter d’augmenter le nombre d’inscriptions à ce programme offert dans les cégeps de la province, le gouvernement du Québec a dévoilé en avril un investissement de 64 millions de dollars qui répondront aux besoins de main-d’œuvre.

Toutefois, une révision des salaires des éducatrices pourrait aussi avoir un impact important, selon les intervenants rencontrés par Radio-Canada.

Avec les informations de Patrick Bergeron