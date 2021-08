COVID-19 : la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue se prépare à la rentrée

Avec la fin des bulles-classes, les équipes de la santé publique devront faire un traçage élargi si un enfant obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Toutes les personnes avec qui il aura été en contact rapproché en classe, au service de garde ou à la récréation devront passer un test de dépistage.

Si aucun d’entre eux ne reçoit un test positif ou n’a de symptômes, ils vont pouvoir retourner à l’école, mais ils vont devoir porter le masque. Si toutefois, nous avons deux cas confirmés dans une même classe, on tombe dans une éclosion et la gestion d’une éclosion va embarquer. On va devoir retirer les élèves qui sont considérés comme des contacts modérés , explique la médecin-conseil en santé publique Omobola Sobanjo.

Pour l’instant, la santé publique régionale n’a pas l’intention d’utiliser des tests rapides de dépistage, comme ce sera le cas ailleurs au Québec.

Elle croit qu’il est encore possible de faire rapidement et efficacement les tests dans les cliniques de dépistage.

Vaccination des 12 à 17 ans

Des cliniques de vaccination mobiles seront mises en place dans certaines écoles secondaires et centres d'éducation aux adultes du 7 au 10 septembre.

La directrice de la campagne de vaccination Katia Châteauvert précise par contre qu’il est préférable de prendre un rendez-vous dès que possible pour obtenir la première ou la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Ce qu’on vise le plus possible, c’est que les gens soient vaccinés avant la rentrée scolaire, mais il y a effectivement des cliniques mobiles qui seront en place et les parents et les élèves vont recevoir les communications dès la rentrée scolaire , précise-t-elle.

Mme Châteauvert constate aussi une augmentation de l’achalandage dans les cliniques de vaccination depuis l’annonce de l’implantation d’un passeport vaccinal.

Ce passeport vaccinal sera d’ailleurs requis pour les adolescents qui souhaitent participer à certaines activités à l’extérieur de l’école.