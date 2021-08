Une randonnée en vélo électrique au profit de l’Arche de la Capitale-Nationale

Les participants à l’événement pourront essayer les nouveaux vélos à assistance électrique du RTC lors d’une courte randonnée.

L’Arche de la Capitale-Nationale est établie à Québec depuis 1975. L’organisme possède quatre foyers résidentiels et un centre de jour réservés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La Fédération internationale des communautés de l'Arche œuvre dans plus de 152 communautés réparties dans 37 pays.

La vingtaine de résidents permanents de l’Arche vivent dans un environnement familial et sont accompagnés par des assistants qui y habitent également.

Fermé depuis le début de la pandémie, le centre de jour de Québec rouvrira finalement le 13 septembre prochain.

Les résidences et le centre de jour sont situés dans le quartier Saint-Sauveur de Québec. Photo : gracieuseté / L'Arche de la Capitale-Nationale

Une randonnée cycliste pour la cause

Le 15 septembre à 13 h 30, le RTCRéseau de transports de la Capitale mettra à la disposition des participants ses 100 vélos à assistance électrique afin qu'ils effectuent le trajet d’environ trois kilomètres entre le centre de jour situé dans le quartier Saint-Sauveur et l'hôtel de ville de Québec. L’arrivée est prévue pour 14 h 15.

Les intéressés peuvent s'inscrire en faisant un don de 100 dollars sur le site internet de l'organisme. À ces montants s’ajouteront des dons de 5000 $ chacun provenant de la Ville de Québec, ainsi que de l’assureur Beneva (regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance).

Le directeur de l’Arche de la Capitale-Nationale Érik Pirro sait déjà à quoi pourrait servir l'argent amassé.

On veut aménager une salle multisensorielle dans une des salles de notre centre de jour. On a aussi le projet d’ouvrir un second centre de jour pour les personnes vieillissantes, un projet qu’on aimerait mettre sur pied pour le printemps 2022 , explique-t-il.

Le maire Labeaume ainsi que le vice-président du comité exécutif et président du Réseau de transport de la Capitale Rémy Normand comptent participer à l’activité.