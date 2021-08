Les aînés du Chez-Nous de retour chez eux à Wellington

Aujourd’hui, on rentre ! Aujourd’hui, on est chez nous !

Avec des câlins offerts à l’entrée par les employés de cette résidence pour personnes âgées, les aînés ont été accueillis pour un après-midi de festivités dans un bâtiment rénové.

Sept mois se sont écoulés depuis que les flammes ont pris d’assaut la coopérative Le Chez-Nous.

Une défaillance dans le système électrique du sous-sol du bâtiment a déclenché un incendie en janvier dernier.

La résidence avait été évacuée et personne n’avait été blessé.

Depuis, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris à Wellington pour rouvrir l’établissement.

L’administration du Chez-Nous n’a pas encore d’estimation quant aux coûts des rénovations.

Les résidents ont dû être temporairement hébergés dans différents lieux, notamment au centre de villégiature Mill River et à la résidence Andrews à Summerside, ainsi que dans des centres de soins communautaires à Tignish et à O’Leary.

Certains aînés ont été hébergés par des membres de leur famille.

Je viens de découvrir la vraie signification de l’expression Noël en juillet. On était bien excité de revenir. Ce n’est pas parce qu’on était mal servi, mais on n’était pas chez-nous, et on avait hâte de revenir.

Une citation de :Marianne Arsenault, résidente âgée de 86 ans