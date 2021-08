Dubreuilville célèbre l’arrivée prochaine de la fibre optique

Les résidents de Dubreuilville étaient nombreux à se présenter à l’événement d’inscription au nouveau service Internet communautaire, Broadband Dubreuilville, jeudi matin.

La première vente de la journée ne s’est pas fait attendre : la première cliente arrivée sur place s’est tout de suite inscrite.

Outre la possibilité de s’abonner au service, les résidents ont pu entendre des discours, être témoins de la première pelletée de terre symbolique, et participer à un pique-nique communautaire.

L’entente de principe entre Dubreuilville et Community Network Partners, signée en juillet, comprend la construction et la mise en exploitation du réseau de fibre optique à large bande dès le début de l’année prochaine.

Les travaux doivent commencer le 20 septembre.

Je ne suis même pas certaine que nous étions vraiment dans les plans des gros distributeurs , ajoute la mairesse.

La difficulté d’accès à Internet haute vitesse dans certaines communautés du Nord-Est de l’Ontario nuit à la vitalité économique. Le nouveau réseau Internet communautaire promet de changer la donne.

Ça va changer complètement ce qu’on est capable de faire présentement… [côté] télétravail, on a beaucoup de difficulté à faire des appels sur Zoom, et côté personnel, on ne peut même pas regarder Netflix.

Une citation de :Chantal Croft, représentante aux ventes de Broadband Dubreuilville