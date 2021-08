Cinq annonces marquantes de l’ouverture du Gamescom

Le salon international du jeu vidéo Gamescom a été lancé, mercredi soir, lors d’un événement d’une durée de deux heures où la communauté de joueurs et de joueuses en a appris davantage sur les prochaines sorties de jeux.

Un report de sortie pour Horizon Forbidden West

Les gens qui attendent la sortie du jeu Horizon Forbidden West devront s’armer de patience. Le studio Guerilla Games a confirmé la rumeur selon laquelle le lancement du jeu, prévu sur les consoles PlayStation 3 et 5, est repoussé au 22 février 2022.

D’ici là, les joueurs et joueuses pourront se contenter d’un correctif qui améliore à 60 FPS (le nombre d’images par seconde) la qualité d’image du titre original, Horizon Zero Dawn, sur la PlayStation 5.

Une bande-annonce pour The Outlast Trials

Le studio montréalais Red Barrels a dévoilé lors de la soirée d’ouverture une bande-annonce effrayante portant sur la jouabilité de son prochain jeu vidéo d’horreur de sa série Outlast.

The Outlast Trials transporte les joueurs et les joueuses en pleine guerre froide. Les personnages subiront les déboires sadiques de la Murkoff Corporation, ce qui mettra à rude épreuve leur endurance physique et mentale.

La sortie du titre, en mode solo ou multijoueur, est prévue pour 2022, mais Red Barrels n’a pas précisé sur quels appareils le jeu sera offert.

Une date de sortie pour Halo Infinite

Le très attendu jeu Halo Infinite, dont la sortie a été reportée l’an dernier, apparaîtra finalement sur les tablettes le 8 décembre prochain, selon ce qu’a confirmé Microsoft mercredi soir.

L’événement a été l’occasion de dévoiler une nouvelle bande-annonce, où l’on apprend comment le mode multijoueur s’intègre au récit du jeu.

Le développeur du jeu a par ailleurs profité de la tribune pour annoncer une manette et une console Xbox Series X aux couleurs de Halo Infinite.

Une nouvelle vidéo de Call of Duty: Vanguard

Quelques jours après le dévoilement des premières images du très attendu Call of Duty: Vanguard, voilà que son éditeur, Sledgehammer, en montre un peu plus sur sa dernière création.

Le jeu, qui fait évoluer les joueurs et les joueuses au cœur de la Seconde Guerre mondiale, paraîtra le 5 novembre.

Un nouveau jeu de superhéros Marvel

Plusieurs nouveaux jeux ont été dévoilés lors de la soirée d’ouverture du Gamescom, dont Midnight Suns. Le titre, un jeu de rôle (RPG) et de stratégie, met au premier plan des personnages mythiques de la marque Marvel, dont Captain America, Iron Man, Ghost Rider et Wolverine.

Le jeu fera son entrée sur PC et sur les consoles en mars 2022.

L’événement Gamescom se poursuit jusqu’au 27 août.