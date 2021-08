RoseAnne Archibald rencontre les Anichinabés de l'Abitibi-Témiscamingue

Les conseillères Manon Tremblay et Chantal Kistabish, la cheffe Monik Kistabish, le vice-chef James Cananasso et la conseillère Joan Wylde posent en compagnie des chefs Ghislain Picard et RoseAnne Archibald devant l'école Migwan, à Pikogan.

Photo : Radio-Canada / Martin Guindon