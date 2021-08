Plusieurs élus inquiets et déçus par la fermeture des soins intensifs à Campbellton

Le député provincial de la circonscription de Campbellton-Dalhousie, le libéral Guy Arseneault, s’est dit très choqué, très préoccupé et déçu par cette annonce. Moi, j’ai peur qu’ils essayent de fermer complètement l’hôpital , s’est-il empressé de déclarer.

Guy Arseneault estime que le Réseau Vitalité ne fait pas assez preuve de transparence. Il y a des médecins qui veulent venir ici, mais ils ne sont pas rappelés. Il y a quelque chose de louche là , dénonce monsieur Arseneault.

Le député provincial Guy Arseneault est consterné par la fermeture des soins intensifs de l'Hôpital de Campbellton. Photo : Radio-Canada

Vitalité défend néanmoins cette décision, déclarant que, comme partout ailleurs au Canada, et au Nouveau-Brunswick, l’hôpital doit gérer une crise de ressources humaines, qui n’est pas prête de s’estomper .

Notre plan de contingence, c’est vraiment pour maintenir un service d’urgence 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Et un service d’urgence, c’est le service qui assure la plus grande sécurité pour la population , soutient sa présidente-directrice générale, France Desrosiers.

De son côté, le président de la Commission des services régionaux du Restigouche, Brad Mann, pense que des efforts de communication sont à déployer. Il admet que la Commission est déçue que la nouvelle soit partout [dans les médias] avant qu’elle ne leur parvienne .

Au Québec, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, craint pour l'avenir de l'emploi. L'Hôpital de Campbellton est le plus gros employeur de la municipalité. J'ai peur que des départements ferment, que des gens aient à déménager ailleurs , détaille-t-il.

Pascal Bujold souhaite travailler avec les élus de la région et le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour trouver une solution à long terme. Photo : Radio-Canada

C'est pourquoi il souhaite travailler avec les autres élus, ainsi que le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Vitalité pour trouver des moyens de s'en sortir à long terme. En bout de ligne, s'il faut qu'on devienne un peu plus autonomes, on va le faire. Mais c'est sûr qu'à court terme, on veut trouver une solution , conclut le maire.

En attente de solutions concrètes

Brad Mann et Guy Arseneault sont tous deux d’avis que l’Hôpital régional de Campbellton a besoin d’un administrateur pour sa gestion quotidienne. On veut un administrateur local. C’est ce dont nous avons besoin. Je vous dirais qu’une entreprise ne peut pas fonctionner sans qu’elle ait un gestionnaire sur place , appuie Brad Mann.

Brad Mann, président de la Commission des services régionaux du Restigouche, pense que l'Hôpital de Campbellton a besoin d'un administrateur sur place. Photo : Radio-Canada

Guy Arseneault pousse sa réflexion plus loin. D’après lui, il faudrait transférer la responsabilité et l’argent pour faire notre propre recrutement et rétention .

En conférence de presse jeudi matin, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, a défendu le Réseau de santé Vitalité, disant qu’elle n’a aucune raison de remettre en question la direction de Vitalité . Selon elle, ces fermetures sont nécessaires pour passer à travers la crise de main-d'œuvre en santé.

La semaine dernière, Vitalité avait annoncé la fermeture des 12 lits de l'unité d'obstétrique et de gynécologie pour une durée de six à huit semaines.

Avec des informations de Serge Bouchard et de Marie-Hélène Lange