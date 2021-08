Avertissement d'orages violents dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick

Environnement Canada prévient que du temps violent s'approche de l'Est du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Des alertes et veilles de tornades ont été émises pour plusieurs secteurs de l'Est du Québec.

Au Nouveau-Brunswick, des orages violents sont prévus dans les secteurs de Campbellton et le comté de Restigouche.

Environnement Canada a émis des avertissements d'orages violents pour Campbellton et le comté de Restigouche. Les autres régions en rouge sont sous un avertissement de chaleur acablante et veille d'orages violents. Photo : Environnement Canada

Les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte , indique Environnement Canada dans son alerte.

On rappelle aussi que la grêle peut endommager des biens et causer des blessures. Environnement Canada souligne aussi que les orages violents ont le potentiel de produire des tornades et recommande de se mettre à l'abri à l'intérieur lorsque le tonnerre gronde.

Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'on estime que des orages pourraient s'accompagner probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.

Les autres régions pour lesquelles une veille d'orages violents a été émise sont :