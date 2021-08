Le vaccin fait la différence dans des centres de soins de longue durée en Alberta

Sunshine Place Seniors Lodge, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Edmonton, est l'un des six centres pour personnes âgées autonomes des zones de santé du nord de l'Alberta et d'Edmonton actuellement aux prises avec des éclosions de la COVID-19.

La chef de la direction, Kristen Chambers, affirme que, même si les risques d’avoir la maladie sont toujours présents, les conséquences sont moins graves.

Nous n’avons pas de problème de personnel. La crise n’est pas aussi grave que celle qu’on a connue , dit-elle.

Selon un rapport publié en mars de cette année, le Canada affichait un taux de décès dus à la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée de 69 %, soit un taux nettement supérieur à la moyenne internationale de 41 %.

Actuellement, le nombre de cas dans les centres de soins de longue durée d'Edmonton et de la zone nord se situe en moyenne autour de 3. Selon les employés, cela s'explique à la fois par la vaccination et par l'expérience acquise lors des vagues précédentes.

Grande Prairie : 1 cas actif et 3 personnes rétablies

Manoir du lac à McLennan : 2 cas actifs et 1 personne rétablie

Hardisty : 1 cas actif et 1 personne rétablie

: 1 cas actif et 1 personne rétablie Lewis Estates Retirement : 1 cas actif, 1 décès et 4 rétablissements

: 1 cas actif, 1 décès et 4 rétablissements Sunshine Place Seniors Lodge : 3 trois cas actifs et 1personne rétablie

Une épidémie « très différente »

Sunshine Place est géré par la la fondation Evergreens, une organisation sans but lucratif, qui détient des résidences pour personnes âgées à Hinton, à Edson, à Jasper, à Grande Cache et à Evansburg.

À l'Alpine Summit Seniors Lodge, à Jasper, 5 personnes sont décédées et 21 cas de COVID-19 ont été détectés lors d'une éclosion en décembre dernier.

Mme Chambers craint de faire face à une nouvelle éclosion. Elle souligne toutefois que celle de Sunshine Place a été beaucoup plus facile à gérer.

Nous observons un type d’éclosion vraiment différent de celui qu'on a connu avec des résidents non vaccinés , dit-elle.

« Ainsi, dans le cas de l'éclosion à Jasper, à chaque série de tests que nous faisions il semblait y avoir un résident de plus ou une personne symptomatique de plus », indique-t-elle.

La province a déclaré mardi que l'établissement compte 3 cas, une des personnes étant rétablie. Mme Chambers précise que les résidents infectés ont déjà fini leur période d'isolement.

Au Manoir du Lac à McLennan, à 420 km au nord-ouest d'Edmonton, le personnel constate également une éclosion très différente de celle de l'année dernière.

Sur les 68 résidents qui y vivaient en avril 2020, 29 ont été déclarés positifs à la COVID-19 et 10 sont décédés.

Selon Gene Sinyk, le président d'Integrated Life Care, la société qui gère l'établissement, l'éclosion actuelle au Manoir du Lac est minime par rapport à celle que la résidence combattait en 2020.

« C'est toujours un peu cauchemardesque de se dire : ''Oh non, c'est reparti'' », affirme M. Zinyk. « Mais nous avons toujours suivi le protocole et nous nous sommes toujours assurés de désinfecter, de porter un masque et de faire des tests de dépistage pour éloigner toute infection du bâtiment », ajoute-t-il.

Garder le cap

Sandra Azocar, la directrice générale de Friends of Medicare, rappelle que les centres de soins de longue durée ont été sous la loupe pendant la pandémie, en raison des éclosions de cas et de leurs conséquences.

Elle soulève que les Albertains ne peuvent pas perdre de vue les changements qui doivent encore être apportés.

« On a malheureusement tendance à revenir à ce que les gens considèrent comme normal lorsque les projecteurs s'éteignent », dit-elle. « C'est exactement ce qui se passe actuellement. »

Toutefois, « ce que les gens considèrent comme normal était terriblement inepte », estime-t-elle.

Avec des informations d’Emily Pasiuk.