L'Université Ryerson va changer de nom

La décision vient d'être prise par le conseil des gouverneurs de l'établissement universitaire.

L'université avait été nommée à la mémoire Egerton Ryerson, qui a dédié sa carrière au développement de l'éducation. Mais son rôle dans la création des pensionnats pour Autochtones est revenu à l'avant-plan au cours des dernières années.

La recommandation de renommer l'université a été formulée dans le rapport d'une commission spéciale mise en place par l'établissement.

Cette commission, appelée Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win), a mené des consultation auprès de plus de 11 000 personnes depuis ses débuts il y a 10 mois.

Le rapport contient 21 autres recommandations, qui ont été approuvées en bloc aujourd'hui par le conseil des gouverneurs de l'université.

L'Université a indiqué qu'elle allait mettre sur pied un plan pour mettre en place ces recommandations qui sera adopté en janvier 2022.

La statue d'Egerton Ryerson qui a été arrachée sur le campus de l'université ne sera pas réinstallée. Photo : Radio-Canada

Tant et aussi longtemps que notre école sera nommée en l’honneur de Ryerson, l’histoire de celle-ci sera centrée sur le legs de celui-ci , peut-on lire dans les premières pages du rapport qui a été finalisé le 18 août.

Avec un nouveau nom, l’université pourra aller de l’avant, avec comme guide nos valeurs institutionnelles et le principe de commémoration , continue le rapport signé par les co-présidentes de la commission spéciale Joanne Dallaire et Catherine Ellis.

En plus du changement de nom de l’Université, le rapport recommande que la statue représentant Egerton Ryerson, qui avait été arrachée par des manifestants en juin dernier, ne soit pas réinstallée sur le site du campus.

L’université devra renommer l’institution d’une manière à impliquer les membres de la communauté et les organismes impliqués dans celle-ci , indique le rapport.

La mascotte Eggy, nommée en l’honneur d’Egerton Ryerson, est aussi appelée à être modifiée.

Éducation pour l’égalité raciale

Changer le nom de l'université n’effacera pas les inégalités vécues par les communautés autochtones et noires au sein de celle-ci , peut-on lire dans le rapport.

Un autre pan important des recommandations concerne à cet effet la mise en place de mesures pour l’éducation contre le racisme et pour l’égalité des chances envers les étudiants noirs et autochtones.

Des documents éducatifs sur la vie d’Egerton Ryerson, sur son rôle dans le système éducatif de l’Ontario et dans les pensionnats pour Autochtones devront être accessibles.

L'Université Ryerson devra éduquer les membres de sa communauté au sujet du legs d'Egerton Ryerson. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les recommandations proposent la mise en place d’un site internet et un d’un monument visuel interactif qui permet d’en savoir plus sur l’histoire d’Egerton Ryerson, y compris les raisons expliquant pourquoi l’Université a changé de nom.

L’université devra aussi mettre en place des cours pour s’assurer que le personnel et les étudiants aient l’opportunité d’en apprendre plus sur les enjeux autochtones et le système de pensionnats pour Autochtones au Canada.

Le rapport demande aussi que la création de cours d’études autochtones et d’études noires soit explorée et que plus de personnel issu des communautés noires et autochtones soient engagés au sein du personnel.

Des bourses et du financement pour les étudiants noirs et autochtones à tous les niveaux universitaires devront aussi être mis en place.