La construction du pont des Grandes-Fourches est lancée à Sherbrooke

Le pont, qui passe au-dessus de la rivière Magog à Sherbrooke, sera reconstruit à une centaine de mètres à l’ouest de son emplacement actuel, près du stationnement de La Grenouillère. La fermeture du pont des Grandes-Fourches au printemps dernier a eu des répercussions sur la circulation, puisque le pont était emprunté par quelque 10 000 usagers et usagères chaque jour. Nous sommes donc heureux d’officialiser le début des travaux de construction , indique le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Croquis du nouveau pont des Grandes Fourches à Sherbrooke Photo : Photo fournie : Ville de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke profitera aussi de l'occasion pour créer un vaste parc de près d'un kilomètre le long des berges des rivières Saint-François et Magog, pour en donner l'accès aux citoyens. L’ajout du parc riverain et l’accès aux berges auront un effet bénéfique sur la qualité de vie de la population d’ici , affirme François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Cette opération vise aussi à revitaliser le centre-ville de Sherbrooke avec l'aménagement d'un nouveau quartier, qui sera situé au bout des rues des Abénaquis et Court.

Au total, la réalisation de ces travaux nécessitera 40,9 millions $, dont 26 millions $ proviennent du ministère des Transports. L'entreprise sherbrookoise Construction Longer dirige le projet.

Selon l'échéancier publié sur le site internet de la Ville de Sherbrooke, les travaux de démolition et de construction du pont des Grandes-Fourches devraient se terminer en 2021-2022. L'aménagement des espaces publics et du parc riverain est prévu en 2022-2023.