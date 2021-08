Vitalité demande au public d'éviter l'urgence du CHU Dumont

Dans un communiqué, Vitalité explique qu'il y a congestion à l'urgence de l'établissement.

Pour quelques jours, le Réseau demande aux gens d’alléger l’achalandage en évitant, si possible, de se rendre au Service d’urgence de l’établissement , indique-t-on.

Le réseau a déjà annoncé jeudi matin que les services de soins intensifs à l'Hôpital régional de Campbellton sont interrompus en raison d'une pénurie de personnel.

Dans une entrevue, la présidente-directrice générale du réseau, France Desrosiers, explique que la situation est très fragile à Moncton.

On est en mode survie, je ne conterai pas de mensonges. C'est notre deuxième service le plus fragilisé du réseau. Par contre, tout le monde met la main à la pâte, on a de l'aide de toutes les zones et de toutes les professions , souligne Mme Desrosiers.

L'urgence du CHU Dumont reste disponible pour les personnes qui ont des besoins urgents. Pour ceux qui pourraient attendre, la direction de Vitalité recommande de consulter son médecin de famille, une infirmière praticienne ou de se rendre dans une clinique sans rendez-vous.

Enfin, on avise que pour les cas non urgents, l'attente pourrait être longue à l'urgence de l'hôpital.