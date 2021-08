COVID-19 : faible contamination dans les salles de classe à Surrey selon une analyse

Seulement 10 % des cas déclarés dans les écoles de Surrey proviendraient des salles de classe, révèle une analyse réalisée par la régie de la santé du Fraser. L'analyse s'est penchée sur les cas rapportés entre janvier et juin dernier.

L’analyse, dévoilée mardi, au moment où Victoria annonçait son plan pour la rentrée, concorde avec d’autres recherches effectuées au cours des derniers mois.

Pour parvenir à leurs conclusions (Nouvelle fenêtre) , les chercheurs ont analysé 2935 cas de COVID-19 sur 3287 au cours de la période allant de janvier à juin 2021 dans une trentaine d'écoles de Surrey, de la maternelle à la 12e année.

Au total, 3 % des 110 000 employés et élèves de Surrey ont été infectés durant cette période.

C’est un très faible pourcentage de la population étudiante qui a été infectée à la COVID-19 , souligne le Dr Ariella Zbar, de la régie de la santé du Fraser.

La médecin en santé publique rappelle que le nombre d’éclosions dans les écoles est demeuré faible. Ce qui est rassurant, c’est que ces éclosions étaient généralement limitées à une personne qui en infectait une autre, nous n’avons pas vu d’éclosions importantes dans les salles de classe , dit-elle.

La vaccination semble aussi avoir réussi à minimiser la propagation de la COVID-19 dans la communauté et les écoles.

Au moment où les campagnes de vaccination ont commencé pour les enseignants, nous avons remarqué une baisse notable du nombre de cas , souligne le Dr Zbar. Le nombre de cas associés à des élèves a baissé en même temps que le taux d’infection baissait dans la communauté, et ça reflète la protection associée au vaccin , affirme la médecin.

Une étude qui concorde avec ce qui a été observé ailleurs

Selon le Dr Pascal Lavoie, spécialisé en immunité de la COVID-19 chez les enfants à UBCUniversité de la Colombie-Britannique , les résultats de l’analyse de la régie de santé concordent avec ceux observés dans d’autres villes du Grand Vancouver.

Ça rejoint l’ensemble de la littérature qui montre qu’en général, la transmission dans les écoles est faible par rapport à la transmission à l’extérieur de l’école , dit-il.

En utilisant des tests sérologiques sensibles qui permettent d’identifier les infections asymptomatiques, on a réalisé que le risque des infections des enseignants n’était pas plus élevé que le risque de contracter la COVID-19 dans la communauté. Une citation de :Dr Pascal Lavoie

Des inquiétudes chez les enseignants de Surrey

Le président de l'Association des enseignants de Surrey, Matt Westphal, rappelle toutefois que les données utilisées ne tenaient pas compte des cas asymptomatiques et que la transmission pourrait être plus élevée que ce qui est rapporté, étant donné que seuls les cas où la salle de classe était la seule source possible ont été répertoriés comme tels.

Il faut garder en tête le fait que 300 personnes ont quand même été contaminées dans les salles de classes , dit-il.

L’enseignant note que deux de ses pairs se sont retrouvés à l’hôpital en raison des symptômes associés à la COVID-19.

C’est quelque chose à ne pas oublier : il y a des personnes qui sont devenues malades à l’école. Une citation de :Matt Westphal, président de l’Association des enseignants de Surrey

Le variant Delta, cet inconnu

Matt Westphal rappelle aussi que les données utilisées datent de l'hiver dernier, avant l'émergence du variant Delta, qui se propage plus facilement.

C'est pourquoi il voudrait que le masque soit obligatoire non seulement pour les élèves de la quatrième à la douzième année, mais aussi pour les élèves de la maternelle à la troisième année.

Le variant Delta ajoute une ombre au tableau , confirme le Dr Pascal Lavoie. On sait qu'il se propage plus facilement, avec la rentrée scolaire c’est quelque chose qu’on veut mesurer.

Le médecin souligne toutefois qu’il n’existe aucune donnée permettant d’affirmer, à l’heure actuelle, que le variant Delta mène à des infections plus sévères.