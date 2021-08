La vaccination obligatoire pour des chaînes de centres de soins de longue durée

Les centres en question :

Chartwell Retirement Residences

Extendicare, Responsive Group

Revera

Sienna Senior Living

La vaccination sera aussi obligatoire pour les nouveaux employés, les étudiants et les autres membres du personnel qui travaillent pour ces compagnies.

Les administrateurs de ces foyers ne s’attendent pas à ce que la nouvelle politique entraîne une baisse du nombre d’employés.

Alors que le taux d’infection grimpe à nouveau dans des villes du pays, les employés non vaccinés risquent davantage de transmettre le virus au travail , a déclaré le groupe dans un communiqué conjoint.

La sécurité des résidents de nos maisons de retraite et centres de soins de longue durée, qui comptent sur nous pour leur fournir les services et les soins dont ils ont besoin, est de la plus haute importance.

Le groupe estime que cette politique protégera les résidents et permettra de maintenir leur qualité de vie, puisqu’elle limitera le besoin d’isolement et d’autres changements aux activités quotidiennes causés par les éclosions.