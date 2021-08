Centre Georges-Vézina : Julie Dufour propose un projet de 12,5 M$

La candidate à la mairie de Saguenay, Julie Dufour, se positionne dans le dossier du Centre Georges-Vézina et propose de rénover l’infrastructure au coût de 1,5 million de dollars et de construire un nouvel aréna pour le patinage de vitesse si elle est élue.

La conseillère municipale et présidente de l’arrondissement de Jonquière croit qu’il serait possible avec ce montant d’abandonner la glace de taille olympique (60,9 mètres sur 30,5 mètres) au profit d’une patinoire aux dimensions de celle de la Ligue nationale de hockey (60,9 mètres sur 25,9 mètres) ainsi que de rénover les vestiaires, la galerie de presse et des locaux pour les bureaux. L'ouvrage, qui date de 72 ans, est le domicile des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Depuis 2002, on a mis 15 millions dans le Centre Georges-Vézina. Notre toit est maintenant sécurisé, il est bon encore pour des décennies. Il faut penser à nos infrastructures, penser à des finances durables. Avec 1,5 million de dollars […] on répond rapidement et efficacement aux besoins des Saguenéens , soutient-elle.

La conseillère municipale et présidente de l'arrondissement Jonquière, Julie Dufour Photo : Radio-Canada

Selon Julie Dufour, l’évaluation des coûts pour convertir la glace olympique a été faite par des spécialistes. Elle assure qu’il serait possible de creuser dans le sol pour rapprocher les sièges de la patinoire. C’est comme rénover sa salle de bain. On peut le faire à 5000 $, mais si on veut beaucoup de granite, on peut le faire pour 50 000 $. Ce sont des coûts qui ont été évalués par des gens dans le milieu. On est capable de faire de façon raisonnable quelque chose qui est beau, utile et qui sert , assure la candidate à la mairie de Saguenay.

Pour combler la disparition de la glace olympique, elle s'engage aussi à construire un nouvel aréna pour le club de patinage Les Comètes sur les terrains du Centre Georges-Vézina, un projet évalué à 11 millions de dollars. Quant au pavillon de l’Agriculture, la candidate suggère que la Ville conserve la propriété de l’édifice, mais qu’un partenariat soit créé, avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) par exemple, puisque des investissements de 5 millions sont nécessaires pour le système de réfrigération.

Julie Dufour affirme que cela permettrait au nouvel aréna d'obtenir des subventions des deux ordres de gouvernement, ce qui n'est pas le cas avec le projet d'amphithéâtre de la mairesse Josée Néron évalué à 64,2 millions.

Avec des informations de Michel Gaudreau