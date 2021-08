De l'aide pour une centaine de familles de Shawinigan à l'aube de la rentrée scolaire

L’organisme effectue une distribution alimentaire à la reprise des classes depuis maintenant 19 ans. L’objectif est d'éviter certaines dépenses aux parents, à une période où ils doivent faire de nombreux achats en vue du début des cours.

Cette année, le Centre Roland-Bertrand a pu distribuer beaucoup plus de nourriture à chaque famille grâce à une aide financière de 20 000 $ de la part de Banques alimentaires Canada. Cela lui a notamment permis d’acheter et de distribuer des aliments frais.

Autre nouveauté, chaque famille a reçu un thermos grâce à une subvention de l’entreprise CGI, a expliqué le directeur général du Centre Roland-Bertrand, Frédéric Trudelle.

L'organisme a décidé de sonder les familles sur leurs besoins en vue de la rentrée. Avec l’interdiction d’utiliser les micro-ondes dans les écoles, en raison de la COVID-19, le thermos est ressorti comme étant un bien important.

Les Shawiniganais visés par la distribution alimentaire ont aussi reçu différentes cartes-cadeaux de la Saint-Vincent-de-Paul.

Depuis le début de la COVID-19, le nombre de familles dans le besoin a augmenté à Shawinigan. Juste dans les derniers six mois, le Centre Roland-Bertrand a reçu 110 nouvelles demandes d’aide alimentaire.

Pour nous, c’est énorme, mais heureusement on est capable de fournir à la demande, on a amplement de nourriture de la part de supermarchés et de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, donc on est capable de donner de la nourriture à chaque personne, a déclaré le directeur général de l’organisme, en entrevue à l’émission En direct.

En 2020, le Centre Roland-Bertrand avait distribué des paniers d'épicerie à 77 familles à l'aube de la rentrée scolaire. Cette année, 100 d'entre elles ont pu bénéficier de cette aide.