Tout en se disant en faveur de la vaccination contre la COVID-19, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) reproche au gouvernement Legault de l'imposer à ses membres. Une approche autoritaire qui, selon le syndicat des infirmières, pourrait miner encore plus la relation de confiance avec Québec et aggraver la pénurie de main-d'oeuvre en santé.

La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, participait jeudi aux auditions d'une commission parlementaire sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé, qualifiée de dernier recours par le directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Avant la présentation de Mme Bédard, tant M. Arruda que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sont venus défendre devant la commission cette décision annoncée plus tôt ce mois-ci.

Si le gouvernement maintient sa décision de recourir à la vaccination obligatoire pour les professionnels en soins, cette façon de faire pourrait impliquer certains effets pervers , a mis en garde Nancy Bédard.

À compter du 15 octobre, tous les intervenants du réseau de la santé – public ou privé – qui sont en contact pendant plus de 15 minutes avec un patient devront être vaccinés. Les employés qui n'auront pas reçu deux doses du vaccin à cette date seront réaffectés ou suspendus sans solde.

La FIQ représente près de 76 000 membres, notamment infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes. Devant les membres de la commission, députés de la CAQ et de l'opposition, sa présidente a expliqué que cette obligation vaccinale risque de miner la relation de confiance, déjà ténue, entre le personnel en soins et les autorités sanitaires.

Résolument en faveur de la vaccination contre la COVID-19, la FIQ veut que le plus grand nombre possible de ses membres soit vacciné, a assuré Nancy Bédard.

Mais la FIQ accueille avec scepticisme le discours de protection que tient le gouvernement Legault au personnel de la santé pour justifier l'imposition du vaccin. Ces mêmes employés, dit Mme Bédard, se souviennent des incohérences qu'ils ont subies et des batailles qu'ils ont menées en pandémie pour assurer leur protection et celle des patients.

Et alors qu'il impose aux travailleurs de la santé de se faire vacciner, le gouvernement allège d'autres mesures de protection dans les établissements, dénonce Nancy Bédard. Elle cite une directive du 6 août dernier par laquelle Québec met fin aux zones chaudes et tièdes, autorise la mobilité du personnel et permet que des patients partagent à nouveau la même chambre.

Et pour justifier cet allègement, le gouvernement cite justement, dans sa directive, le taux de vaccination élevé des travailleurs de la santé. D'après Mme Bédard, ces contradictions n'aident en rien .

Pas de portrait précis des non-vaccinés

Et sur quelles bases scientifiques et en vertu de quelles données le gouvernement ordonne-t-il la vaccination obligatoire? À ces questions, la FIQ dit ne pas avoir obtenu de réponses.

On n'a eu aucune donnée , déplore Nancy Bédard, qui se demande pourquoi les rencontres qu'avait le syndicat avec le ministre Dubé ont brusquement cessé en juin dernier.

Pour mieux comprendre la décision du gouvernement, la FIQ réclame un portrait précis des travailleuses de la santé non vaccinées. Sont-elles enceintes, immunosupprimées, en retrait préventif, en arrêt de travail, ont-elles des contraintes médicales, font-elles partie de cette infime portion qui hésite toujours [à se faire vacciner] en raison d'un contexte particulier, sont-elles en contact prolongé avec les patients?

Devant la commission, jeudi, le ministre de la Santé Christian Dubé a affirmé que 9 % des travailleurs du réseau public n'étaient pas adéquatement vaccinés, ce qui représente environ 30 000 personnes.

L'exode, voire l'hémorragie

Fragilisé bien avant la pandémie, le réseau de la santé vit une pénurie de personnel sans précédent , dit Nancy Bédard. Dans un contexte que certains qualifient d'exode, voire d'hémorragie , il faut à tout prix éviter les effets néfastes que l'approche autoritaire de Québec pourrait entraîner, selon elle.

Celles [les travailleuses de la santé] qui sont parties depuis un an et demi, c'est l'approche autoritaire qui les a fait partir, c'est la surcharge, le temps supplémentaire obligatoire, les services qu'on donne, et on n'a plus assez de professionnels en soins pour les donner [...] Une citation de :Nancy Bédard, présidente de la FIQ

Le pire actuellement [c'est ce] qui empêche les patients d'avoir des soins [...] l'ensemble des soins. Ce n'est pas la contamination à la COVID-19 dans les milieux de travail ou le fait que [certains de] nos membres ne soient pas vaccinés.