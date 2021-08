La clinique de soins virtuels de Santé Île-du-Prince-Édouard est prolongée d'un an

Le service a été lancé il y a 13 mois pour améliorer l'accès aux soins, surtout pour les personnes qui n'avaient pas de médecin de famille et qui ne pouvaient plus se rendre à une clinique sans rendez-vous en raison des exigences de la pandémie de COVID-19.

L'application Maple permet aux patients d'obtenir une évaluation, un diagnostic, des ordonnances électroniques, des demandes de laboratoire et plus.

Andrew MacDougall, directeur général de la santé communautaire et des soins aux aînés, affirme qu'au cours de la dernière année, les résidents de la province ont dit être reconnaissants des soins qu'ils ont pu recevoir en ligne.

Plus de 4000 personnes se sont inscrites au service, et plus de 3000 consultations ont eu lieu jusqu'à présent. Les clients ont formulé des commentaires positifs sur le programme, avec une note moyenne de 96 %.

Pour accéder au programme, les patients doivent être inscrits sur la liste d'attente pour un fournisseur de soins primaires. L'inscription au registre des patients peut se faire en ligne ou en composant le 1-855-563-2101.