Troisième lien : Trudeau se dit préoccupé par l'acceptabilité sociale du projet

On va être là pour écouter […], mais la réalité, c’est que nous sommes très préoccupés par la question environnementale et très conscients des enjeux d’acceptabilité sociale du troisième lien , a indiqué Justin Trudeau en point de presse.

Comme j’ai dit, pour le volet transports collectifs, il y a un intérêt de voir ce qu’on pourrait faire. Mais on ne va pas prendre une décision finale avant de recevoir un projet final.

Le chef était amené à réagir à ses propos de la veille, où il avait indiqué sur les ondes d'une radio en Colombie-Britannique qu'un futur gouvernement libéral s'engageait à être un partenaire pour la réfection d'un tunnel autoroutier dans l'Ouest canadien, un projet similaire à celui du troisième lien, auquel il semble pourtant s'opposer.

Le tunnel George-Massey en Colombie-Britannique, c’est un tunnel qui existe depuis très longtemps et qui arrive à la fin de sa vie et qui fait face à des questions de sécurité. On va être partenaire, comme on a été partenaire pour la réfection et la rénovation du tunnel La Fontaine, comme on a été là pour le pont Champlain , a-t-il expliqué, précisant qu'aucune décision officielle n'avait encore été prise quant au tunnel George-Massey.

Le troisième lien est un projet entièrement nouveau, et les gens ont des préoccupations au niveau de l’environnement, au niveau de l’acceptabilité sociale, et comme j’ai dit, on est intéressé à regarder la portion transports collectifs.

Le gouvernement de François Legault réclame actuellement qu'Ottawa assume 40 % des coûts de la future infrastructure. Avant le déclenchement des élections, le gouvernement de Justin Trudeau avait opposé une fin de non-recevoir à M. Legault, plaidant qu'il ne finance plus les projets autoroutiers .

Il s'était toutefois dit ouvert à financer la portion du projet qui est liée aux transports en commun, tel que le répète aujourd'hui M. Trudeau. On n’a pas reçu de projet final pour le troisième lien de Québec. On a accepté qu’ils prolongent le délai pour soumettre ce projet final , a-t-il indiqué.

Dans sa forme actuelle, le projet réserve deux des six voies du tunnel aux transports collectifs. La facture est évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, mais Québec indique qu’à ce stade-ci, les coûts pourraient dépasser de 10 à 35 % leur évaluation initiale. La facture finale pourrait donc frôler les 10 milliards de dollars.

Le Parti conservateur du Canada s'est engagé à octroyer le financement demandé par Québec s'il est porté au pouvoir. Du côté du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh partage plutôt une position similaire à celle de Justin Trudeau en raison de craintes liées à l'environnement.

Plus tôt cette semaine, le chef du Bloc québécois a créé la surprise en affirmant qu'il était convaincu que le troisième lien pouvait avoir des retombées écologiques positives, après avoir indiqué en début de campagne que son parti demeurerait neutre dans ce dossier.

Il a par la suite distingué sa position personnelle de celle du Bloc québécois.