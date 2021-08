COVID-19 : nouvelle hausse des cas en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien

Le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter dans la région, même si les hospitalisations restent stables, selon les mises à jour les plus récentes des autorités de la santé.

Le bilan fourni par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fait état, jeudi, de 118 cas actifs, soit 10 de plus que la veille.

Depuis les dernières 24 heures, 25 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés par la santé publique régionale, portant le total à 12 829 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire.

Une personne se trouve actuellement hospitalisée en raison de la COVID.

Le bilan des décès reste quant à lui stable à 215, un nombre inchangé depuis le 2 juillet 2021 en Outaouais.

Les autorités sanitaires du Québec recensent, de leur côté, 603 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 386 618, le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

Durant la même période, il y a eu neuf hospitalisations de plus pour un total de 119 hospitalisations dans l’ensemble de la province.

De ce nombre, 36 patients sont traités aux soins intensifs, soit une augmentation de trois par rapport à la veille.

Un nouveau décès lié à la maladie a été déclaré ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vies attribuables à la COVID-19 s’établit actuellement à 11 285, au Québec.

17 cas de plus à Ottawa

Le nombre de cas confirmés à Ottawa se chiffre désormais à 28 192, alors que 17 infections s’ajoutent jeudi.

Toutefois, les autres indicateurs restent stables.

Ainsi, le nombre de cas actifs passe à 158, soit deux de plus que la journée précédente et le nombre d'hospitalisations aussi, puisque comme la veille, trois personnes sont actuellement traitées en raison des conséquences de la COVID-19 dans un établissement de santé, mais aune ne se trouve aux soins intensifs.

Le nombre de décès attribuables à la pandémie reste également stable depuis le 15 juillet. La pandémie a fait 593 morts dans la capitale fédérale.

Plus forte hausse en trois mois dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, les autorités de santé publique régionales recensent la plus forte hausse quotidienne de cas depuis le 27 mai dernier.

Jeudi, 14 cas s'ajoutent au bilan quotidien du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) portant le total des cas recensés depuis le début de la pandémie à 4819 infections.

Le nombre de cas actifs sur le territoire grimpe en conséquence à 34.

Une personne est toujours aux soins intensifs et le bilan des décès ne change pas, avec 112 victimes de la pandémie dans l'est ontarien jusqu'ici.

Au niveau de la province, l’Ontario recense 678 nouvelles infections et aucun décès jeudi, une légère progression des cas en comparaison avec la veille.

Les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées forment encore la forte majorité des nouvelles infections, des cas hospitalisés et aux soins intensifs, alors que les hôpitaux recommencent à accueillir de plus en plus de patients en raison de la propagation du virus.

En ce qui concerne les soins intensifs, 10 des 165 patients aux soins intensifs sont pleinement vaccinés.

La vaccination continue sa progression. Désormais, 82,5 % des Ontariens ont reçu au moins une dose du vaccin, alors que 75,5 % de la population admissible est pleinement vaccinée.