Santé Alberta promet d’améliorer l’accès aux preuves de vaccination

Nous travaillons à rendre MyHealthRecords plus facile d’accès pour les Albertains qui veulent voir ou imprimer leur historique de vaccination , a indiqué M. Bourdeau dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Un nombre croissant d’endroits en Alberta exigent une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder à leurs services. Beaucoup de personnes ont toutefois signalé avoir eu des problèmes lorsqu’elles ont voulu accéder au site provincial.

Des difficultés techniques répertoriées

Lisa King, qui habite près de Wainwright, peut accéder à son dossier, mais pas à celui de ses deux enfants de 12 et 13 ans.

L’Edmontonienne Lisa Wood a dû attendre plus d’un mois pour qu’une preuve écrite de sa première dose soit enregistrée dans son dossier numérique et neuf semaines pour la deuxième dose.

Si [Santé Alberta] pouvait mettre en place un de ces passeports sanitaires, cela faciliterait la vie de tout le monde, notamment pour les personnes âgées qui ont plus de mal à naviguer sur le site Internet , affirme Mme Wood.

Le ministère de la Santé de l’Alberta dit être au courant des différents problèmes soulignés. Chaque cas fait l’objet d’une enquête individuelle. Santé Alberta travaille à sécuriser plus de ressources pour répondre plus rapidement aux demandes de preuves de vaccination , a écrit M. Bourdeau.

Ghada Haggag, qui est pharmacienne à Edmonton, reçoit également de plus en plus d’appels pour fournir des preuves de vaccination. Les premières requêtes ont commencé au début du mois de juillet, lorsque les Albertains ont repris les voyages.

Depuis la semaine dernière, on reçoit de plus en plus d’appels et pour d’autres raisons. Les gens retournent à l’école ou au travail, et dans de nombreux endroits, on leur demande une preuve de vaccination complète , explique Mme Haggag.

Elle recommande aux Albertains de s’y prendre à l’avance.

Comment obtenir une preuve de vaccination?

Il existe plusieurs options actuellement pour prouver son immunisation :