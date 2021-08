Le conseiller municipal Scott Gillingham ne tentera pas de remplacer Brian Pallister

Le conseiller municipal de Winnipeg, Scott Gillingham, a annoncé jeudi qu’il ne se lancera pas dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur.

Dans un communiqué transmis aux médias jeudi matin, le conseiller municipal de St-James affirme : Étant donné les délais serrés fixés par le parti cette semaine [je] ne crois pas qu’il y a assez de temps pour qu’un nouveau candidat puisse faire campagne.

Par conséquent, je ne serai pas candidat à la course à la chefferie. Je ne peux pas demander aux gens de prendre du temps sur leur vie, leur travail ou leur famille pour travailler dur en mon nom sans une chance raisonnable de succès , ajoute-t-il.

Lundi soir, le Parti progressiste-conservateur a annoncé que les candidats devront débourser 25 000 $ pour participer à la course. Ils devront s'inscrire avant le 15 septembre et obtenir l'appui d'au moins 1000 membres du parti avant le 30 septembre.

Chaque membre du parti aura droit à un vote. Le nouveau chef du parti, et par conséquent le nouveau premier ministre du Manitoba, sera connu le 30 octobre.

Seules deux femmes candidates

À l’heure actuelle, seules deux femmes se sont déclarées candidates pour remplacer Brian Pallister, qui a annoncé le 10 août qu’il ne terminera pas son mandat de premier ministre.

Quelques jours plus tard, l’ancienne ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées du Manitoba, Heather Stefanson, s’est lancée dans la course, soutenue par de nombreux membres du caucus progressiste-conservateur.

Mercredi, cela a été au tour de l’ancienne députée conservatrice fédérale de Saint-Boniface, Shelly Glover, de déclarer qu'elle se présentait pour devenir cheffe du parti.

La veille, l’actuelle ministre des Familles et des Affaires francophones, Rochelle Squires, avait renoncé à se présenter.

L’ancienne ministre des Relations avec les Autochtones, Eileen Clarke, et le maire de Winnipeg, Brian Bowman, ont eux aussi affirmé qu’ils ne tenteraient pas leur chance.