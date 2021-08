Investissements de plus de 50 M$ à l’usine Arbec de L’Ascension

Le Groupe Rémabec et Saputo, propriétaires de l’entreprise, ont profité du prix élevé du bois d’oeuvre lors de la pandémie pour y injecter un montant d’environ 50 millions de dollars entre 2019 et 2022, pratiquement sans aide gouvernementale. Le tout a pour but d’augmenter la productivité des installations.

Une nouvelle ligne de sciage a été installée, de même qu’un séchoir plus performant et une nouvelle bouilloire. Une première partie des travaux d’aménagement de la cour a aussi été réalisée. La deuxième phase est prévue d’ici la fin 2021, ainsi que l’arrivée d’un séchoir électrique. D’autres améliorations sont prévues pour l’an prochain.

L’entreprise espère que ces changements se solderont par une plus grande stabilité dans la production. La sécurité des travailleurs devrait également être accrue.

Le maire de L'Ascension, le président du Groupe Rémabec, le ministre de la Forêt et le député de Lac-Saint-Jean ont pris part à la conférence de presse à l'intérieur de l'usine. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Une conférence de presse à laquelle participait entre autres le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a permis de faire le point sur l’avancement des travaux jeudi matin.

Le président du Groupe Rémabec, Réjean Paré, en a profité pour demander au gouvernement du Québec le maintien de son approvisionnement en bois afin de conserver à long terme les 215 emplois rattachés à l’usine.

Il a aussi réitéré les demandes des scieries de la région qui souhaitent une meilleure planification forestière pour diminuer les coûts de la coupe du bois en forêt.

Coupes près de la rivière Péribonka

Par ailleurs, le ministre Pierre Dufour a qualifié d’irresponsable l’idée de bloquer l’accès aux chemins forestiers menant aux alentours de la rivière Péribonka, là où des coupes forestières sont prévues. Le comité qui lutte pour la sauvegarde de ce milieu menace d’utiliser ce moyen de pression pour empêcher les travaux. Le groupe a reçu l’appui de Québec solidaire cette semaine.

Arbec et la scierie Petit-Paris de Saint-Ludger-de-Milot rappellent qu’elles ont besoin de ce bois qui sera perdu de toute façon parce qu’il est infesté par la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

D'après les informations de Gilles Munger