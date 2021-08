Plus d’argent en santé et un contrôle accru sur l’immigration, demande Legault

Au jour 12 de la campagne électorale fédérale, M. Legault a formulé une dizaine de demandes, très semblables à celles qu’il avait présentées lors du scrutin précédent en 2019. Il demande aux Québécois de bien évaluer ce que les formations politiques ont à proposer avant de faire leur choix.

D’abord, le premier ministre du Québec exige que les transferts d’Ottawa en santé passent dès maintenant de 22 % à 35 % des dépenses de la province en la matière et soient indexés par la suite de 6 % annuellement, et ce, sans condition, une demande qui avait déjà été faite par le passé et qui est aussi celle des autres provinces.

Les Québécois envoient presque 40 % de leurs impôts à Ottawa. Et les dépenses en santé, ce sont les seules qui augmentent plus vite que les revenus. Année après année, ça représente un problème presque insoluble pour le gouvernement du Québec , a-t-il dit en point de presse à Québec.

Les impacts du vieillissement de la population, pour donner les mêmes services, augmentent à peu près [de 6 %] chaque année , a poursuivi le premier ministre.

Il y a deux partis très centralisateurs

À ce sujet, M. Legault a précisé qu’il y avait deux partis , qu’il a ensuite nommés comme étant le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique, qui proposent une approche beaucoup plus centralisatrice .

J’insiste sur le sans condition [des transferts]. Christian Dubé et moi, on essaie de réduire la bureaucratie et de décentraliser les décisions. Or, actuellement, il y a des partis fédéraux qui font des propositions ciblées, qui veulent choisir à la place du Québec les priorités en santé , a-t-il lancé.

M. Legault a donné comme exemple des propositions du Parti libéral et du NPD de mettre en place des normes pancanadiennes dans les centres de soins de longue durée et d’investir dans ces établissements.

Or, la question qu'on peut se poser, est-ce qu’il y a de plus grands besoins dans les soins à domicile ou dans les CHSLD? Je pense que le gouvernement le mieux placé pour décider, c’est le gouvernement du Québec.

M. Legault a aussi pris l’exemple de la proposition des libéraux fédéraux d’embaucher des milliers de médecins à l’aide d’un fonds spécial. Heille, on les prend où les médecins? Ça prend sept ans pour former un médecin, on fait quoi en attendant? On laisse dormir cet argent-là? Ce ne sont pas des fonctionnaires à Ottawa qui devraient décider des priorités au Québec.

Ce qui est proposé actuellement, surtout par deux partis, c’est plus de chicane, des affaires plus compliquées qui ne vont rien améliorer, plus de centralisation, plus de bureaucratie. Une citation de :François Legault

Un journaliste lui a demandé si, advenant l'arrivée au pouvoir des conservateurs, qui proposent de porter à 6 % par année l'augmentation des transferts, il tenterait d'obtenir aussi d'eux le rattrapage de 22 à 35 % des dépenses. M. Legault n'a offert de réponse claire.

Le bout du 6 % semble être accepté par le Parti conservateur, mais le bout de passer de 22 à 35 %, ce qui représente 6 milliards par année pour le gouvernement du Québec, je ne l’ai pas entendu du Parti conservateur , a-t-il dit.

Pleins pouvoirs réclamés sur les réunifications familiales

M. Legault demande aussi que le Québec ait le plein contrôle sur la catégorie d’immigration des réunifications familiales, qui représente 24 % de l’immigration au Québec, précise-t-il.

Cette catégorie est sous la responsabilité du fédéral, qui n'exige aucune connaissance du français, a rappelé le premier ministre.

On a une demande très précise [aux partis] : êtes-vous d’accord pour transférer la catégorie "regroupement familial" au gouvernement du Québec? Une des premières choses qu'on ferait, évidemment, ce serait de mettre des conditions de connaissance du français à ces gens-là. C’est une question de survie [du français au Québec].

Le dossier du 3e lien à Québec a aussi refait surface dans les questions des journalistes. Le premier ministre veut qu’Ottawa s’engage à financer 40 % de ce tunnel qui relierait Québec à Lévis. J'ai vu comme vous hier un chef de parti [Justin Trudeau, NDLR], à Vancouver, promettre de l'argent du fédéral pour agrandir un tunnel routier à cet endroit. Donc, je ne vois pas pourquoi les partis fédéraux [ne s’engageraient pas à ce sujet] , a répondu le premier ministre.

L’application de la Charte de la langue française aux entreprises de compétence fédérale au Québec, le respect des compétences de la province en matière de logement, la conclusion d’une entente sur le droit de retrait du Québec avec pleine compensation pour toute dépense dans les champs du Québec et la mise en place d’une déclaration de revenus unique administrée par le Québec font partie des autres demandes de M. Legault.

Le premier ministre a souligné trois dossiers dans lesquels le Québec a pu obtenir du financement sans condition d'Ottawa : les garderies, la formation de la main-d'œuvre et le logement. Selon lui, c’est l’approche à suivre qui montre que la collaboration asymétrique est possible.

M. Legault soutient qu’il collaborera avec le nouveau gouvernement, peu importe le parti, que ce soit un gouvernement majoritaire ou minoritaire.

Des demandes claires, légitimes et raisonnables , disent les conservateurs

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, n’a pas tardé à répondre aux demandes du premier ministre québécois, lui assurant qu’il entendait mettre un terme à l’approche paternaliste du gouvernement Trudeau le 20 septembre prochain.

Comme il l’avait déjà promis, le chef conservateur a réitéré qu’il rencontrerait les premiers ministres des provinces et territoires dans les 100 jours suivant son arrivée au pouvoir afin de leur proposer un nouvel accord sur les transferts en santé, avec une augmentation minimum de 6 % par année .

Plus grande autonomie en matière d’immigration, négociation pour la mise en place d’une déclaration de revenus unique, application de la loi 101 aux entreprises relevant du fédéral, financement de 40 % de la facture totale du 3e lien : M. O’Toole a ouvert la porte à plusieurs demandes de François Legault, en promettant de limiter l’intervention d’Ottawa dans des champs de compétence provinciale.

On va mettre fin, une fois pour toutes, aux interventions du fédéral, aux divisions et aux luttes interminables a-t-il affirmé.

Avec les informations de Valérie Boisclair